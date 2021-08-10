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Цены на газ в Европе обновили рекорд
Цены на газ в Европе обновили рекорд - РИА Новости, 10.08.2021
Цены на газ в Европе обновили рекорд
Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за тысячу кубометров. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:23
2021-08-10T19:22
в мире
азия
нидерланды
газпром
fitch ratings
северный поток — 2
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за тысячу кубометров.На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти 540 долларов, в течение дня отметка достигала 553 долларов. На 17:15 мск стоимость равнялась примерно 545,3 доллара.Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в прошлом году. Ровно год назад средняя за день стоимость фьючерса была около 150,6 доллара, или 127,6 евро, за тысячу кубометров. Таким образом, за этот период цена выросла в 3,6 раза. А с начала июня, когда стоимость фьючерса составляла около 316,8 доллара, или 268,5 евро, цены выросли в 1,7 раза.Спотовые цены также растут. Стоимость контракта "на день вперед" во вторник достигала 517 долларов, или 438 евро, за тысячу кубометров (данные на 17:15 по мск). Средняя спотовая цена в августе составляет 511 долларов против 89 долларов в августе прошлого года.На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа. Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ — снижение прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа", которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока — 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.Цены на газ, отмечал эксперт, будут оставаться волатильными, предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.
https://ria.ru/20210809/gaz-1744742739.html
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в мире, азия, нидерланды, газпром, fitch ratings, северный поток — 2
18:23 10.08.2021 (обновлено: 19:22 10.08.2021)
 
Цены на газ в Европе обновили рекорд

Цены на газ на европейском форвардном рынке превысили рекордные 550 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за тысячу кубометров.
На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти 540 долларов, в течение дня отметка достигала 553 долларов. На 17:15 мск стоимость равнялась примерно 545,3 доллара.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:00
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Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в прошлом году. Ровно год назад средняя за день стоимость фьючерса была около 150,6 доллара, или 127,6 евро, за тысячу кубометров. Таким образом, за этот период цена выросла в 3,6 раза. А с начала июня, когда стоимость фьючерса составляла около 316,8 доллара, или 268,5 евро, цены выросли в 1,7 раза.
Спотовые цены также растут. Стоимость контракта "на день вперед" во вторник достигала 517 долларов, или 438 евро, за тысячу кубометров (данные на 17:15 по мск). Средняя спотовая цена в августе составляет 511 долларов против 89 долларов в августе прошлого года.
На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа. Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ — снижение прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа", которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока — 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.
Цены на газ, отмечал эксперт, будут оставаться волатильными, предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 19:39
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