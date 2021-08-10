https://ria.ru/20210810/gaz-1745246425.html

Цены на газ в Европе обновили рекорд

Цены на газ в Европе обновили рекорд - РИА Новости, 10.08.2021

Цены на газ в Европе обновили рекорд

Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за тысячу кубометров. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:23

2021-08-10T18:23

2021-08-10T19:22

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за тысячу кубометров.На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти 540 долларов, в течение дня отметка достигала 553 долларов. На 17:15 мск стоимость равнялась примерно 545,3 доллара.Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в прошлом году. Ровно год назад средняя за день стоимость фьючерса была около 150,6 доллара, или 127,6 евро, за тысячу кубометров. Таким образом, за этот период цена выросла в 3,6 раза. А с начала июня, когда стоимость фьючерса составляла около 316,8 доллара, или 268,5 евро, цены выросли в 1,7 раза.Спотовые цены также растут. Стоимость контракта "на день вперед" во вторник достигала 517 долларов, или 438 евро, за тысячу кубометров (данные на 17:15 по мск). Средняя спотовая цена в августе составляет 511 долларов против 89 долларов в августе прошлого года.На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа. Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ — снижение прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа", которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока — 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.Цены на газ, отмечал эксперт, будут оставаться волатильными, предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.

https://ria.ru/20210809/gaz-1744742739.html

https://ria.ru/20210805/gaz-1744577380.html

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в мире, азия, нидерланды, газпром, fitch ratings, северный поток — 2