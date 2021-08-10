https://ria.ru/20210810/frukt-1745138350.html

В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт

В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт - РИА Новости, 10.08.2021

В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт

В сочинском парке "Дендрарий" созрели ядовитые плоды тунга Форда, опасные для жизни человека, сообщила пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк". РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:20

2021-08-10T09:20

2021-08-10T13:14

краснодарский край

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152026/29/1520262916_0:144:4929:2916_1920x0_80_0_0_87d7de17bdc83f9bdd10794c761a6b3b.jpg

СОЧИ, 10 авг — РИА Новости. В сочинском парке "Дендрарий" созрели ядовитые плоды тунга Форда, опасные для жизни человека, сообщила пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".Об опасности этого экзотического фрукта напоминают ежегодно. Внешне он похож на инжир."Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты", — говорится в сообщении.Противоядия против него не существует до сих пор.Тунг Форда расположен в верхней части дендрария, около дерева установили предупреждающие таблички.

https://ria.ru/20200828/ogorod-1576406394.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи