https://ria.ru/20210810/frukt-1745138350.html
В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт
В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт - РИА Новости, 10.08.2021
В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт
В сочинском парке "Дендрарий" созрели ядовитые плоды тунга Форда, опасные для жизни человека, сообщила пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк". РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:20
2021-08-10T09:20
2021-08-10T13:14
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сочи
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СОЧИ, 10 авг — РИА Новости. В сочинском парке "Дендрарий" созрели ядовитые плоды тунга Форда, опасные для жизни человека, сообщила пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".Об опасности этого экзотического фрукта напоминают ежегодно. Внешне он похож на инжир."Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты", — говорится в сообщении.Противоядия против него не существует до сих пор.Тунг Форда расположен в верхней части дендрария, около дерева установили предупреждающие таблички.
https://ria.ru/20200828/ogorod-1576406394.html
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краснодарский край, сочи
09:20 10.08.2021 (обновлено: 13:14 10.08.2021)
В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт
В сочинском парке "Дендрарий" созрели смертельно опасные плоды тунга Форда
СОЧИ, 10 авг — РИА Новости. В сочинском парке "Дендрарий" созрели ядовитые плоды тунга Форда, опасные для жизни человека, сообщила пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".
Об опасности этого экзотического фрукта напоминают ежегодно. Внешне он похож на инжир.
"Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты", — говорится в сообщении.
Противоядия против него не существует до сих пор.
Тунг Форда расположен в верхней части дендрария, около дерева установили предупреждающие таблички.