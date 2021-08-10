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Россия подала заявку на использование "Спутника Лайт" на Филиппинах
Россия подала заявку на использование "Спутника Лайт" на Филиппинах - РИА Новости, 10.08.2021
Россия подала заявку на использование "Спутника Лайт" на Филиппинах
Россия подала заявку на использование вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" для экстренного применения на Филиппинах, сообщила во вторник газета "Манила таймс". РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:36
2021-08-10T19:36
2021-08-10T19:36
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вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия подала заявку на использование вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" для экстренного применения на Филиппинах, сообщила во вторник газета "Манила таймс".По ее данным, заявку подал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Российскую вакцину изучают местные эксперты."Заявка на вакцину Спутник Лайт подана для экстренного применения и сейчас рассматривается нашими соответствующими экспертами", - приводит "Манила таймс" слова генерального директора Управления по безопасности продуктов питания и медикаментов Филиппин Эрика Доминго.Комиссия экспертов управления будет рассматривать заявку России в течение трех недель. В случае ее одобрения, это будет восьмая по счету вакцина, разрешенная на Филиппинах после Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Bharat и Jannsen.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, филиппины, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
Россия подала заявку на использование "Спутника Лайт" на Филиппинах
"Манила таймс": Россия подала заявку на использование вакцины "Спутник Лайт" на Филиппинах
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия
подала заявку на использование вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" для экстренного применения на Филиппинах
, сообщила во вторник газета "Манила таймс"
.
По ее данным, заявку подал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Российскую вакцину изучают местные эксперты.
"Заявка на вакцину Спутник Лайт подана для экстренного применения и сейчас рассматривается нашими соответствующими экспертами", - приводит "Манила таймс" слова генерального директора Управления по безопасности продуктов питания и медикаментов Филиппин Эрика Доминго.
Комиссия экспертов управления будет рассматривать заявку России в течение трех недель. В случае ее одобрения, это будет восьмая по счету вакцина, разрешенная на Филиппинах после Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Bharat и Jannsen.