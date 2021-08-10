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ФАС заподозрила Mercury в сговоре на рынке элитной брендовой продукции
ФАС заподозрила Mercury в сговоре на рынке элитной брендовой продукции - РИА Новости, 10.08.2021
ФАС заподозрила Mercury в сговоре на рынке элитной брендовой продукции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет ЦУМ, подозревая группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:20
2021-08-10T14:03
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цум (москва)
россия
mercury
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет ЦУМ, подозревая группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, сообщило ведомство.Максимальное наказание за участие в картельном сговоре в России составляет до 15 процентов от годовой выручки компании. Оборот организаций по итогам 2020 года превысил 90 миллиардов рублей.Кроме того, за ограничение конкуренции законодательство предусматривает уголовную ответственность.В прошлом году ФАС уже штрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury из-за того, что они не предоставили данные во время внеплановых выездных проверок.Mercury — один из крупнейших продавцов люксовых товаров в России. В группу, в частности, входит московский торговый дом ЦУМ.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цум (москва), россия, mercury
13:20 10.08.2021 (обновлено: 14:03 10.08.2021)
 
ФАС заподозрила Mercury в сговоре на рынке элитной брендовой продукции

ФАС проверяет ЦУМ из-за подозрения Mercury в ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет ЦУМ, подозревая группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, сообщило ведомство.
"Инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание", — добавили там.
Максимальное наказание за участие в картельном сговоре в России составляет до 15 процентов от годовой выручки компании. Оборот организаций по итогам 2020 года превысил 90 миллиардов рублей.
Кроме того, за ограничение конкуренции законодательство предусматривает уголовную ответственность.
В прошлом году ФАС уже штрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury из-за того, что они не предоставили данные во время внеплановых выездных проверок.
Mercury — один из крупнейших продавцов люксовых товаров в России. В группу, в частности, входит московский торговый дом ЦУМ.
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЦУМ (Москва)РоссияMercury
 
 
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