Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/facebook-1745269198.html
Facebook удалил более 300 аккаунтов из России
Facebook удалил более 300 аккаунтов из России - РИА Новости, 10.08.2021
Facebook удалил более 300 аккаунтов из России
Facebook сообщил, что удалил сеть аккаунтов, распространявшую из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от COVID-19, стремясь... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T22:36
2021-08-10T22:36
в мире
технологии
сша
великобритания
astrazeneca
латинская америка
вакцины
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Facebook сообщил, что удалил сеть аккаунтов, распространявшую из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от COVID-19, стремясь подорвать доверие к популярным вакцинам западного производства."Мы удалили 65 аккаунтов на Facebook и 243 Instagram-аккаунта из России. Мы связываем их с Fazze, подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России", - говорится в июльском отчете Facebook.Сеть ориентировалась на пользователей в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени США, но не смогла сформировать значительную аудиторию, говорится в отчете.В ноябре-декабре 2020 года с аккаунтов распространялись мемы и комментарии, "утверждавшие, что вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca превратит людей в шимпанзе", сказано в отчете. После пятимесячного затишья атаке подверглась вакцина компании Pfizer: злоумышленники публиковали некий закрытый документ, якобы добытый хакерами, пишет Facebook."Кампания велась… для дезинформации, производя вводящие в заблуждение публикации и петиции на многочисленных интернет-форумах", - сказано в публикации.Facebook также отчитался об удалении в июле сети аккаунтов, связанных с военным режимом в Мьянме и работавших на внутреннюю аудиторию.
https://ria.ru/20210701/facebook-1739388209.html
https://ria.ru/20210728/facebook-1743315315.html
сша
великобритания
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a78fc865646e1d0a7719c733cc350b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, сша, великобритания, astrazeneca , латинская америка, вакцины, facebook
22:36 10.08.2021
 
Facebook удалил более 300 аккаунтов из России

Отчет Facebook: сеть удалила более 300 аккаунтов из России за подрыв доверия к западным вакцинам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Facebook сообщил, что удалил сеть аккаунтов, распространявшую из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от COVID-19, стремясь подорвать доверие к популярным вакцинам западного производства.
"Мы удалили 65 аккаунтов на Facebook и 243 Instagram-аккаунта из России. Мы связываем их с Fazze, подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России", - говорится в июльском отчете Facebook.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 12:52
Специалисты предупредили о приложениях, крадущих данные пользователей
Сеть ориентировалась на пользователей в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени США, но не смогла сформировать значительную аудиторию, говорится в отчете.
В ноябре-декабре 2020 года с аккаунтов распространялись мемы и комментарии, "утверждавшие, что вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca превратит людей в шимпанзе", сказано в отчете. После пятимесячного затишья атаке подверглась вакцина компании Pfizer: злоумышленники публиковали некий закрытый документ, якобы добытый хакерами, пишет Facebook.
"Кампания велась… для дезинформации, производя вводящие в заблуждение публикации и петиции на многочисленных интернет-форумах", - сказано в публикации.
Facebook также отчитался об удалении в июле сети аккаунтов, связанных с военным режимом в Мьянме и работавших на внутреннюю аудиторию.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 17:19
Суд признал штрафы Facebook за отказ удалить запрещенный контент законными
 
В миреТехнологииСШАВеликобританияAstraZenecaЛатинская АмерикаВакциныFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
02:20Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Лента новостейМолния