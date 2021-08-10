https://ria.ru/20210810/facebook-1745269198.html

Facebook удалил более 300 аккаунтов из России

Facebook удалил более 300 аккаунтов из России - РИА Новости, 10.08.2021

Facebook удалил более 300 аккаунтов из России

Facebook сообщил, что удалил сеть аккаунтов, распространявшую из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от COVID-19, стремясь... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T22:36

2021-08-10T22:36

2021-08-10T22:36

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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Facebook сообщил, что удалил сеть аккаунтов, распространявшую из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от COVID-19, стремясь подорвать доверие к популярным вакцинам западного производства."Мы удалили 65 аккаунтов на Facebook и 243 Instagram-аккаунта из России. Мы связываем их с Fazze, подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России", - говорится в июльском отчете Facebook.Сеть ориентировалась на пользователей в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени США, но не смогла сформировать значительную аудиторию, говорится в отчете.В ноябре-декабре 2020 года с аккаунтов распространялись мемы и комментарии, "утверждавшие, что вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca превратит людей в шимпанзе", сказано в отчете. После пятимесячного затишья атаке подверглась вакцина компании Pfizer: злоумышленники публиковали некий закрытый документ, якобы добытый хакерами, пишет Facebook."Кампания велась… для дезинформации, производя вводящие в заблуждение публикации и петиции на многочисленных интернет-форумах", - сказано в публикации.Facebook также отчитался об удалении в июле сети аккаунтов, связанных с военным режимом в Мьянме и работавших на внутреннюю аудиторию.

https://ria.ru/20210701/facebook-1739388209.html

https://ria.ru/20210728/facebook-1743315315.html

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великобритания

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, великобритания, astrazeneca , латинская америка, вакцины, facebook