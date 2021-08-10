https://ria.ru/20210810/eksport-1745150117.html

Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов

Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 10.08.2021

Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов

Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке, его могут ввести в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьер Александр... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:47

2021-08-10T10:47

2021-08-10T13:27

экономика

александр новак

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке, его могут ввести в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводятся в пресс-релизе правительства.При этом, по его словам, власти рассчитывают, что положение нормализуется.При этом Новак подчеркнул, что нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. В первую очередь этому будет способствовать равномерное увеличение предложения смесей углеводородов на бирже."Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива", — добавил вице-премьер.Кроме того, он считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли: речь может пойти о временном запрете продажи бензина не производителям и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.Новак в понедельник провел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке.СМИ со ссылкой на источники сообщали, что по итогам встречи приняли решение не вводить срочные меры для стабилизации биржевых цен на бензин. От подобных шагов среди прочего решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений нефтяников в увеличении предложения на бирже.Биржевые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, а с начала этого года рост составил уже порядка 20%. Розничные цены также повысились, но более медленно, примерно на три-пять процента. Летом стоимость смеси углеводородов на бирже побила несколько исторических рекордов, и правительство начало обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж через биржу и соглашения с нефтяниками.Такая ситуация на отечественном рынке сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом несколько нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

https://ria.ru/20210720/neft-1741921166.html

https://ria.ru/20210809/benzin-1745050352.html

https://ria.ru/20210806/neft-1744778246.html

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экономика, александр новак, россия, цены на нефть