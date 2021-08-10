Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/eksport-1745150117.html
Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов
Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 10.08.2021
Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов
Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке, его могут ввести в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьер Александр... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:47
2021-08-10T13:27
экономика
александр новак
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733834846_0:173:3204:1975_1920x0_80_0_0_10924210f528836c4c3243d82c8b0509.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке, его могут ввести в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводятся в пресс-релизе правительства.При этом, по его словам, власти рассчитывают, что положение нормализуется.При этом Новак подчеркнул, что нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. В первую очередь этому будет способствовать равномерное увеличение предложения смесей углеводородов на бирже."Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива", — добавил вице-премьер.Кроме того, он считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли: речь может пойти о временном запрете продажи бензина не производителям и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.Новак в понедельник провел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке.СМИ со ссылкой на источники сообщали, что по итогам встречи приняли решение не вводить срочные меры для стабилизации биржевых цен на бензин. От подобных шагов среди прочего решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений нефтяников в увеличении предложения на бирже.Биржевые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, а с начала этого года рост составил уже порядка 20%. Розничные цены также повысились, но более медленно, примерно на три-пять процента. Летом стоимость смеси углеводородов на бирже побила несколько исторических рекордов, и правительство начало обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж через биржу и соглашения с нефтяниками.Такая ситуация на отечественном рынке сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом несколько нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.
https://ria.ru/20210720/neft-1741921166.html
https://ria.ru/20210809/benzin-1745050352.html
https://ria.ru/20210806/neft-1744778246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733834846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf492297c145727a296dcd5696e785fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, александр новак, россия, цены на нефть
10:47 10.08.2021 (обновлено: 13:27 10.08.2021)
 
Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов

Вице-премьер Новак предложил временно запретить продажу топлива трейдерами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлександр Новак принимает участие в заседании совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Александр Новак принимает участие в заседании совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке, его могут ввести в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводятся в пресс-релизе правительства.
При этом, по его словам, власти рассчитывают, что положение нормализуется.

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен", — заявил он.

При этом Новак подчеркнул, что нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. В первую очередь этому будет способствовать равномерное увеличение предложения смесей углеводородов на бирже.
Рабочий на пункте подготовки нефти - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 08:00
Нефть снова хлынет на рынок: выгодно ли это России
"Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива", — добавил вице-премьер.
Кроме того, он считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли: речь может пойти о временном запрете продажи бензина не производителям и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.
Новак в понедельник провел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке.
СМИ со ссылкой на источники сообщали, что по итогам встречи приняли решение не вводить срочные меры для стабилизации биржевых цен на бензин. От подобных шагов среди прочего решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений нефтяников в увеличении предложения на бирже.
Автомобили возле автозаправочной станции Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 14:29
В Москве цены на бензин и дизтопливо ускорили рост
Биржевые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, а с начала этого года рост составил уже порядка 20%. Розничные цены также повысились, но более медленно, примерно на три-пять процента.
Летом стоимость смеси углеводородов на бирже побила несколько исторических рекордов, и правительство начало обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж через биржу и соглашения с нефтяниками.

Такая ситуация на отечественном рынке сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом несколько нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 22:22
Цены на нефть упали на семь процентов
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
14:25Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Лента новостейМолния