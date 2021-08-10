https://ria.ru/20210810/dtp-1745136129.html

Несовершеннолетняя москвичка разбилась за рулем автомобиля

Несовершеннолетняя москвичка разбилась за рулем автомобиля - РИА Новости, 10.08.2021

Несовершеннолетняя москвичка разбилась за рулем автомобиля

В районе поселка Десеновское в Новой Москве насмерть разбилась 16-летняя девушка, ехавшая за рулем ВАЗ 21140, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:49

2021-08-10T08:49

2021-08-10T14:23

происшествия

авто

новая москва

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В районе поселка Десеновское в Новой Москве насмерть разбилась 16-летняя девушка, ехавшая за рулем ВАЗ 21140, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.У погибшей не было опыта вождения. Около четырех часов несовершеннолетняя наехала на бордюрный камень, в результате машина перевернулась. Девушка скончалась на месте происшествия."Трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы", — добавляется в сообщении.Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210809/sportkar-1744998473.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, авто, новая москва