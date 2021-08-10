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Несовершеннолетняя москвичка разбилась за рулем автомобиля
Несовершеннолетняя москвичка разбилась за рулем автомобиля - РИА Новости, 10.08.2021
Несовершеннолетняя москвичка разбилась за рулем автомобиля
В районе поселка Десеновское в Новой Москве насмерть разбилась 16-летняя девушка, ехавшая за рулем ВАЗ 21140, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:49
2021-08-10T08:49
2021-08-10T14:23
происшествия
авто
новая москва
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В районе поселка Десеновское в Новой Москве насмерть разбилась 16-летняя девушка, ехавшая за рулем ВАЗ 21140, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.У погибшей не было опыта вождения. Около четырех часов несовершеннолетняя наехала на бордюрный камень, в результате машина перевернулась. Девушка скончалась на месте происшествия."Трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы", — добавляется в сообщении.Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210809/sportkar-1744998473.html
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происшествия, авто, новая москва
08:49 10.08.2021 (обновлено: 14:23 10.08.2021)
Несовершеннолетняя москвичка разбилась за рулем автомобиля
В ДТП в Новой Москве погибла несовершеннолетняя девушка-водитель, трое пассажиров пострадали