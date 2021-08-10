22:45 10.08.2021 (обновлено: 23:36 10.08.2021)
На жителей Нижнего Новгорода, танцевавших на дороге, составили протокол
В Нижнем Новгороде полиция привлекла к ответственности молодых людей, устроивших танцы на дороге
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции разыскали жителей Нижнего Новгорода, устроивших танцы на проезжей части, и привлекли их к административной ответственности, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором трое мужчин и девушка танцуют лезгинку на Рождественской улице, не давая проехать автомобилям. Они не реагировали на гудки автовладельцев и окрики прохожих.
"Водитель, в ночное время включавший музыку на улице, установлен сотрудниками полиции, в отношении него составлено три административных материала: по статье 12.5 КоАП России ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента"), по статье 12.2 КоАП России ("Управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками"), по статье 20.25 КоАП России ("Уклонение от исполнения административного наказания")", — отметили в ведомстве.
Также разыскали 17-летнего местного жителя, танцевавший на проезжей части. На него составили протокол об административном правонарушении по статье 12.29 КоАП России ("Нарушение правил дорожного движения пешеходом").
"Танцевавший молодой человек и водитель, включавший громко музыку на улице, извинились перед жителями Нижнего Новгорода", — подчеркивается в сообщении.
Проверка продолжается, будут установлены остальные участники инцидента.
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