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На жителей Нижнего Новгорода, танцевавших на дороге, составили протокол
На жителей Нижнего Новгорода, танцевавших на дороге, составили протокол - РИА Новости, 10.08.2021
На жителей Нижнего Новгорода, танцевавших на дороге, составили протокол
Сотрудники полиции разыскали жителей Нижнего Новгорода, устроивших танцы на проезжей части, и привлекли их к административной ответственности, сообщила... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T22:45
2021-08-10T23:36
происшествия
нижний новгород
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции разыскали жителей Нижнего Новгорода, устроивших танцы на проезжей части, и привлекли их к административной ответственности, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором трое мужчин и девушка танцуют лезгинку на Рождественской улице, не давая проехать автомобилям. Они не реагировали на гудки автовладельцев и окрики прохожих."Водитель, в ночное время включавший музыку на улице, установлен сотрудниками полиции, в отношении него составлено три административных материала: по статье 12.5 КоАП России ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента"), по статье 12.2 КоАП России ("Управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками"), по статье 20.25 КоАП России ("Уклонение от исполнения административного наказания")", — отметили в ведомстве.Также разыскали 17-летнего местного жителя, танцевавший на проезжей части. На него составили протокол об административном правонарушении по статье 12.29 КоАП России ("Нарушение правил дорожного движения пешеходом")."Танцевавший молодой человек и водитель, включавший громко музыку на улице, извинились перед жителями Нижнего Новгорода", — подчеркивается в сообщении.Проверка продолжается, будут установлены остальные участники инцидента.
https://ria.ru/20210804/shtraf-1744403206.html
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происшествия, нижний новгород, авто
22:45 10.08.2021 (обновлено: 23:36 10.08.2021)
 
На жителей Нижнего Новгорода, танцевавших на дороге, составили протокол

В Нижнем Новгороде полиция привлекла к ответственности молодых людей, устроивших танцы на дороге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции разыскали жителей Нижнего Новгорода, устроивших танцы на проезжей части, и привлекли их к административной ответственности, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором трое мужчин и девушка танцуют лезгинку на Рождественской улице, не давая проехать автомобилям. Они не реагировали на гудки автовладельцев и окрики прохожих.
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"Водитель, в ночное время включавший музыку на улице, установлен сотрудниками полиции, в отношении него составлено три административных материала: по статье 12.5 КоАП России ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента"), по статье 12.2 КоАП России ("Управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками"), по статье 20.25 КоАП России ("Уклонение от исполнения административного наказания")", — отметили в ведомстве.
Также разыскали 17-летнего местного жителя, танцевавший на проезжей части. На него составили протокол об административном правонарушении по статье 12.29 КоАП России ("Нарушение правил дорожного движения пешеходом").
"Танцевавший молодой человек и водитель, включавший громко музыку на улице, извинились перед жителями Нижнего Новгорода", — подчеркивается в сообщении.
Проверка продолжается, будут установлены остальные участники инцидента.
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