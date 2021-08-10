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Шоубиз
https://ria.ru/20210810/domogatelstva-1745192216.html
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах - РИА Новости, 10.08.2021
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:44
2021-08-10T15:03
в мире
происшествия
общество
украина
шоубиз
новости культуры
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КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам, министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.Ранее украинские СМИ сообщили, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо"."Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", — говорится в заявлении минкульта в Facebook.Сам актер отрицает все обвинения. "Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", — цитирует Талашко сайт "Телевизионной службы новостей".В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей вуза к ним не поступали.
https://ria.ru/20210506/pokaz-1731314669.html
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в мире, происшествия, общество, украина, новости культуры
14:44 10.08.2021 (обновлено: 15:03 10.08.2021)
 
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах

Актера и преподавателя Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Талашко
Актер Владимир Талашко - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам, министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.
Ранее украинские СМИ сообщили, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо".
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"Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", — говорится в заявлении минкульта в Facebook.
Сам актер отрицает все обвинения.
"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", — цитирует Талашко сайт "Телевизионной службы новостей".
В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей вуза к ним не поступали.
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