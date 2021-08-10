https://ria.ru/20210810/domogatelstva-1745192216.html

Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах

Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах - РИА Новости, 10.08.2021

Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:44

2021-08-10T14:44

2021-08-10T15:03

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КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам, министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.Ранее украинские СМИ сообщили, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо"."Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", — говорится в заявлении минкульта в Facebook.Сам актер отрицает все обвинения. "Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", — цитирует Талашко сайт "Телевизионной службы новостей".В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей вуза к ним не поступали.

https://ria.ru/20210506/pokaz-1731314669.html

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в мире, происшествия, общество, украина, новости культуры