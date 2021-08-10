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Туроператоры сообщили о высоком спросе на отдых в Доминикане
Туроператоры сообщили о высоком спросе на отдых в Доминикане - РИА Новости, 10.08.2021
Туроператоры сообщили о высоком спросе на отдых в Доминикане
Россияне раскупили туры в Доминикану: загрузка ближайших самолетов составляет 100 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:45
2021-08-10T13:45
2021-08-10T13:45
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россияне раскупили туры в Доминикану: загрузка ближайших самолетов составляет 100 процентов, сообщает АТОР.По словам экспертов, желающих отдохнуть в теплой стране сейчас очень много: первый борт улетел с аншлагом, у следующих рейсов (они будут отправляться из Москвы в Ла-Роману три раза в неделю) загрузка такая же. А это значит, что спрос полностью оправдывает ожидания.Она отметила, что самые загруженные отели сейчас в Ла-Романе и Байаибе — 70 процентов. Туристам не нужно сдавать ПЦР-тест, однако в аэропортах выборочно проводятся экспресс-исследования. Кроме того, путешественникам необходимо заполнять анкету для въезда и еще одну при отправлении домой, чтобы получить QR-код. Это рекомендуют делать за 72 часа до поездки, чтобы сэкономить время на паспортном контроле.Туристам, предъявившим сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, проходить выборочное тестирование не требуется.В случае, если кто-то из отдыхающих заболеет коронавирусом, его отправят в больницу и могут провести тестирование пассажиров, прилетевших одним рейсом. Однако во многих крупных отелях территория организована таким образом, чтобы находящиеся в изоляции туристы могли выходить из своих номеров и даже бывать на пляже.
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путешествия, отдых, доминикана, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, россия, отдых на море
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Россияне раскупили туры в Доминикану: загрузка ближайших самолетов составляет 100 процентов, сообщает
АТОР.
По словам экспертов, желающих отдохнуть в теплой стране сейчас очень много: первый борт улетел с аншлагом, у следующих рейсов (они будут отправляться из Москвы в Ла-Роману три раза в неделю) загрузка такая же. А это значит, что спрос полностью оправдывает ожидания.
"Конечно, разрешенные квоты не встают ни в какое сравнение с допандемийными объемами, когда Доминикана принимала до двадцати рейсов из России еженедельно. Но в любом случае, начало положено и это очень радует", — заявила директор представительства министерства туризма Доминиканской республики в России и СНГ Галина Лысенко.
Она отметила, что самые загруженные отели сейчас в Ла-Романе и Байаибе — 70 процентов.
Туристам не нужно сдавать ПЦР-тест, однако в аэропортах выборочно проводятся экспресс-исследования. Кроме того, путешественникам необходимо заполнять анкету для въезда и еще одну при отправлении домой, чтобы получить QR-код. Это рекомендуют делать за 72 часа до поездки, чтобы сэкономить время на паспортном контроле.
Туристам, предъявившим сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, проходить выборочное тестирование не требуется.
В случае, если кто-то из отдыхающих заболеет коронавирусом, его отправят в больницу и могут провести тестирование пассажиров, прилетевших одним рейсом. Однако во многих крупных отелях территория организована таким образом, чтобы находящиеся в изоляции туристы могли выходить из своих номеров и даже бывать на пляже.