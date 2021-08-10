https://ria.ru/20210810/dominikana-1745149161.html

Туроператоры сообщили о высоком спросе на отдых в Доминикане

Туроператоры сообщили о высоком спросе на отдых в Доминикане - РИА Новости, 10.08.2021

Туроператоры сообщили о высоком спросе на отдых в Доминикане

Россияне раскупили туры в Доминикану: загрузка ближайших самолетов составляет 100 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:45

2021-08-10T13:45

2021-08-10T13:45

туризм

путешествия

отдых

доминикана

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155987/90/1559879044_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_be6943f220a892e9d7f8541433c435a8.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россияне раскупили туры в Доминикану: загрузка ближайших самолетов составляет 100 процентов, сообщает АТОР.По словам экспертов, желающих отдохнуть в теплой стране сейчас очень много: первый борт улетел с аншлагом, у следующих рейсов (они будут отправляться из Москвы в Ла-Роману три раза в неделю) загрузка такая же. А это значит, что спрос полностью оправдывает ожидания.Она отметила, что самые загруженные отели сейчас в Ла-Романе и Байаибе — 70 процентов. Туристам не нужно сдавать ПЦР-тест, однако в аэропортах выборочно проводятся экспресс-исследования. Кроме того, путешественникам необходимо заполнять анкету для въезда и еще одну при отправлении домой, чтобы получить QR-код. Это рекомендуют делать за 72 часа до поездки, чтобы сэкономить время на паспортном контроле.Туристам, предъявившим сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, проходить выборочное тестирование не требуется.В случае, если кто-то из отдыхающих заболеет коронавирусом, его отправят в больницу и могут провести тестирование пассажиров, прилетевших одним рейсом. Однако во многих крупных отелях территория организована таким образом, чтобы находящиеся в изоляции туристы могли выходить из своих номеров и даже бывать на пляже.

https://ria.ru/20210809/puteshestviya-1745063040.html

доминикана

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, отдых, доминикана, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, россия, отдых на море