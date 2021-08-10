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Деньги не навсегда: чем грозит США остановка печатного станка

Деньги не навсегда: чем грозит США остановка печатного станка - РИА Новости, 10.08.2021

Деньги не навсегда: чем грозит США остановка печатного станка

Мировую экономику больше года поддерживали беспрецедентными финансовыми стимулами. США здесь в лидерах — триллионные вливания обернулись непомерным госдолгом,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:05

экономика

сша

джо байден

федеральная резервная система сша

кристин лагард

европейский центральный банк

джером пауэлл

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировую экономику больше года поддерживали беспрецедентными финансовыми стимулами. США здесь в лидерах — триллионные вливания обернулись непомерным госдолгом, прохудившейся до дыр казной и разогнавшейся инфляцией. А потребители и бизнес подсели на прямые выплаты и послабления. Но уже скоро пир кончится. Отключение печатного станка станет серьезным испытанием.Залили деньгамиИз-за пандемии в мировые рынки влили более десяти триллионов долларов дополнительной ликвидности. С начала 2020-го совокупный баланс шести мировых ЦБ вырос в полтора раза. Все это результат масштабных программ выкупа активов, запущенных в ответ на рецессию — худшую за 70 лет.Европейский центральный банк закачал в экономику порядка полутора триллионов евро. И, как заявила в конце июля глава регулятора Кристин Лагард, готов напечатать еще 620 миллиардов. Но аналитики не исключают, что в случае успеха вакцинации, которая должна завершиться в сентябре, поддержку начнут сворачивать.Денежных стимулов Федрезерва в три-четыре раза больше. В пандемию в США запустили печатный станок на полную мощность, потратив на антикризисные меры шесть (а по независимым подсчетам, и все девять) триллионов долларов. Ничем не обеспеченные купюры сразу подстегнули инфляцию.В марте конгресс одобрил предложенный Джо Байденом American Rescue Plan еще на 1,9 триллиона. Документ получился в основном социальным: это и прямые выплаты гражданам, и повышенные пособия по безработице до сентября, и субсидии на аренду жилья, и дополнительное финансирование программы SNAP на покупку продуктов. Там же — расширение налоговых вычетов, средства для школ, стимулирования бизнеса. Почти 20 миллиардов выделили на вакцинацию, 50 миллиардов — на коронавирусное тестирование.Разгон инфляцииЭкономисты тогда предупредили: это уже не пойдет во благо. Усилится нагрузка на бюджет, разгонятся цены — из-за переизбытка купюр без соответствующего увеличения объема производства.Так и вышло. Госдолг уже в марте превысил размер экономики. В мае инфляция достигла пяти процентов в годовом выражении — рекорд с августа 2008-го.Глава Федрезерва Джером Пауэлл не увидел в этом большой проблемы. "Огромные заимствования во время пандемии послужили мостом через экономическую пропасть: карантины, падение потребительских расходов, простои судов, пустующие отели и миллионы безработных. Дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их и поддерживать активы в рабочем состоянии. За счет заимствований финансировали и пособия по безработице уволенным, чтобы они могли рассчитываться по счетам и покупать еду", — пояснил он. Инфляцию же Пауэлл считает временной.Печатать ещеТем не менее в конце июля Пауэлл заявил: сворачивать экономические стимулы пока рано. Рынок труда США "все еще далек" от прогресса, которого ждет Федрезерв. А инфляция утихнет "в ближайшие месяцы".Экономисты c этим не согласны: безработица по-прежнему порядка 20%, трансфертные платежи помогают лишь в краткосрочной перспективе.Аналитики подчеркивают: отказ от "бесплатных" долларов неизбежен — и для экономики это станет серьезной проверкой на прочность. В первую очередь речь именно о денежных стимулах, которыми "кормили" бизнес и потребителей.По прогнозам Goldman Sachs, во второй половине 2021-го рост ВВП США резко замедлится — до полутора-двух процентов год к году. Помимо грядущей отмены стимулов, есть и другие причины: медленное восстановление сектора услуг, ухудшение эпидемиологической ситуации, низкие темпы возвращения работников в офисы, что наносит сильный удар по "офисной экономике и смежным секторам".В Банке международных расчетов предупреждали, что после отключения печатного станка придется нелегко. Особый риск несут проблемы с долгами. Это все те счета, по которым срок платежа уже наступил, но они еще не погашены из-за послаблений, — от налогов и процентов до арендной платы. Возможен масштабный кризис неплатежей."Экономика работает на денежных вливаниях, как на кофеине. Но что будет, когда их поток иссякнет?" — задается вопросом экономист в интервью CNBC. Нынешняя траектория роста подпитывается госрасходами. Впереди — неизбежная экономическая расплата.

https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, джо байден, федеральная резервная система сша, кристин лагард, европейский центральный банк, джером пауэлл