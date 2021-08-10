В ДНР раскритиковали законопроект Киева о "правосудии переходного периода"
Председатель Народного совета ДНР Бидевка: проект Киева о переходном периоде закрепляет репрессии
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Законопроект Киева о переходном периоде в Донбассе нарушает минские соглашения и закрепляет политические репрессии в отношении жителей неподконтрольных украинским властям территорий, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.
Ранее кабмин Украины одобрил законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада.
"Этот законопроект вряд ли можно назвать иначе, чем лицемерным. Разработчики отмечают, что "проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции", и это должно было бы пустить пыль в глаза международному сообществу, если бы не одно "но" – репрессивная направленность этого законопроекта", - сказал Бидёвка.
Он напомнил, что, подписав минские соглашения, Киев взял на себя обязательства по недопущению преследования жителей ДНР и ЛНР. "Законопроект о переходном правосудии, который, по сути, закрепляет политические репрессии как часть государственной политики Украины в отношении Донбасса, – это не просто попытка вольного трактования положений "Минска-2", а, я бы даже сказал, плевок в лицо Совету Безопасности ООН, который этот Комплекс мер и одобрил", - отметил Бидёвка.
По его словам, документ "противоречит и минским соглашениям, и позиции Совбеза ООН относительно их реализации".
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что законопроектом предлагается "закрепить определение Российской Федерации как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта". Также законопроект предусматривает "ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации".
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