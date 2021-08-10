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В ДНР раскритиковали законопроект Киева о "правосудии переходного периода"
В ДНР раскритиковали законопроект Киева о "правосудии переходного периода" - РИА Новости, 10.08.2021
В ДНР раскритиковали законопроект Киева о "правосудии переходного периода"
Законопроект Киева о переходном периоде в Донбассе нарушает минские соглашения и закрепляет политические репрессии в отношении жителей неподконтрольных... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:16
2021-08-10T10:16
в мире
оон
совет безопасности оон
верховная рада украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
владимир бидёвка
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Законопроект Киева о переходном периоде в Донбассе нарушает минские соглашения и закрепляет политические репрессии в отношении жителей неподконтрольных украинским властям территорий, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.Ранее кабмин Украины одобрил законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада."Этот законопроект вряд ли можно назвать иначе, чем лицемерным. Разработчики отмечают, что "проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции", и это должно было бы пустить пыль в глаза международному сообществу, если бы не одно "но" – репрессивная направленность этого законопроекта", - сказал Бидёвка.Он напомнил, что, подписав минские соглашения, Киев взял на себя обязательства по недопущению преследования жителей ДНР и ЛНР. "Законопроект о переходном правосудии, который, по сути, закрепляет политические репрессии как часть государственной политики Украины в отношении Донбасса, – это не просто попытка вольного трактования положений "Минска-2", а, я бы даже сказал, плевок в лицо Совету Безопасности ООН, который этот Комплекс мер и одобрил", - отметил Бидёвка.По его словам, документ "противоречит и минским соглашениям, и позиции Совбеза ООН относительно их реализации".Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что законопроектом предлагается "закрепить определение Российской Федерации как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта". Также законопроект предусматривает "ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации".
https://ria.ru/20210809/obstrely-1745046599.html
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в мире, оон, совет безопасности оон, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир бидёвка, алексей резников, россия
10:16 10.08.2021
 
В ДНР раскритиковали законопроект Киева о "правосудии переходного периода"

Председатель Народного совета ДНР Бидевка: проект Киева о переходном периоде закрепляет репрессии

© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Законопроект Киева о переходном периоде в Донбассе нарушает минские соглашения и закрепляет политические репрессии в отношении жителей неподконтрольных украинским властям территорий, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.
Ранее кабмин Украины одобрил законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада.
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"Этот законопроект вряд ли можно назвать иначе, чем лицемерным. Разработчики отмечают, что "проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции", и это должно было бы пустить пыль в глаза международному сообществу, если бы не одно "но" – репрессивная направленность этого законопроекта", - сказал Бидёвка.
Он напомнил, что, подписав минские соглашения, Киев взял на себя обязательства по недопущению преследования жителей ДНР и ЛНР. "Законопроект о переходном правосудии, который, по сути, закрепляет политические репрессии как часть государственной политики Украины в отношении Донбасса, – это не просто попытка вольного трактования положений "Минска-2", а, я бы даже сказал, плевок в лицо Совету Безопасности ООН, который этот Комплекс мер и одобрил", - отметил Бидёвка.
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По его словам, документ "противоречит и минским соглашениям, и позиции Совбеза ООН относительно их реализации".
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что законопроектом предлагается "закрепить определение Российской Федерации как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта". Также законопроект предусматривает "ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации".
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В миреООНСовет Безопасности ООНВерховная Рада УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир БидёвкаАлексей РезниковРоссия
 
 
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