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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/deti-1745274075.html
У детей, вернувшихся в Смоленск из лагеря в Анапе, выявили коронавирус
У детей, вернувшихся в Смоленск из лагеря в Анапе, выявили коронавирус - РИА Новости, 10.08.2021
У детей, вернувшихся в Смоленск из лагеря в Анапе, выявили коронавирус
Исследования проб, взятых у группы детей, вернувшихся из Анапы в Смоленск с температурой, показали наличие коронавирусной инфекции и энтеровируса, следует из... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T23:50
2021-08-10T23:50
распространение коронавируса
происшествия
анапа
смоленск
смоленская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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БРЯНСК, 10 авг – РИА Новости. Исследования проб, взятых у группы детей, вернувшихся из Анапы в Смоленск с температурой, показали наличие коронавирусной инфекции и энтеровируса, следует из сообщения управления Роспотребнадзора по региону.Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что более 50 детей, вернувшихся в Смоленск из лагеря в Анапе в поезде № 535 "Анапа - Смоленск", заразились инфекционным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой"Исследование материала от детей и лиц их сопровождающих проведено 09-10.08.2021 на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области", по результатам исследований обнаружены РНК SARS-CоV-2 и энтеровирусной инфекции", - сообщает управление Роспотребнадзора.Отмечается, что специалисты ФБУЗ "Центр гигиены Смоленской области" провели лабораторное исследование в вагонах, где ехали дети, взяли пробы воды и смывы на наличие SARS-CoV-2, материал находится в работе. Также проведена заключительная дезинфекция вагонов поезда. Департамент Смоленской области по социальному развитию организовал доставку детей по месту жительства в районы области в случаях невозможности доставки родителями на личном автотранспорте, говорится в сообщении.
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происшествия, анапа, смоленск, смоленская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
23:50 10.08.2021
 
У детей, вернувшихся в Смоленск из лагеря в Анапе, выявили коронавирус

Роспотребнадзор выявил коронавирус и энтеровирус у детей, вернувшихся в Смоленск из лагеря в Анапе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БРЯНСК, 10 авг – РИА Новости. Исследования проб, взятых у группы детей, вернувшихся из Анапы в Смоленск с температурой, показали наличие коронавирусной инфекции и энтеровируса, следует из сообщения управления Роспотребнадзора по региону.
Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что более 50 детей, вернувшихся в Смоленск из лагеря в Анапе в поезде № 535 "Анапа - Смоленск", заразились инфекционным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой
"Исследование материала от детей и лиц их сопровождающих проведено 09-10.08.2021 на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области", по результатам исследований обнаружены РНК SARS-CоV-2 и энтеровирусной инфекции", - сообщает управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что специалисты ФБУЗ "Центр гигиены Смоленской области" провели лабораторное исследование в вагонах, где ехали дети, взяли пробы воды и смывы на наличие SARS-CoV-2, материал находится в работе. Также проведена заключительная дезинфекция вагонов поезда. Департамент Смоленской области по социальному развитию организовал доставку детей по месту жительства в районы области в случаях невозможности доставки родителями на личном автотранспорте, говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаПроисшествияАнапаСмоленскСмоленская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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