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ЕР приостановила членство в партии депутата, признавшегося в убийстве
ЕР приостановила членство в партии депутата, признавшегося в убийстве - РИА Новости, 10.08.2021
ЕР приостановила членство в партии депутата, признавшегося в убийстве
"Единая Россия" приостановила членство депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который признался в случайном убийстве мужчины,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:49
2021-08-10T14:34
происшествия
камчатский край
единая россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
евгений ревенко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который признался в случайном убийстве мужчины, сказал РИА Новости замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.Он отметил, что произошедшее — несчастный случай, "выражаясь юридическим языком, мы имеем дело с убийством по неосторожности". Однако Ревенко подчеркнул, что окончательную оценку даст суд.Если человека признают виновным, то, как пояснил депутат, Редькина исключат из организации. Если примут оправдательное решение, то участие в партии могут восстановить.По словам Ревенко, все будет зависеть именно от суда.Сегодня Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором говорится, что он 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский произошла стрельба, 30-летний мужчина получил ранение и позже умер в больнице.Редькин также добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в "Единой России".Позднее в региональном управлении СК сообщили о задержании 55-летнего местного жителя, по какой статье — не уточняется.Игорь Редькин — депутат законодательного собрания Камчатского края. Его доход за 2020 год, согласно последней декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, Редькин вместе с женой владеет компанией "Витязь-Авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы, а также он учредитель ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.
https://ria.ru/20210514/er-1732313789.html
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происшествия, камчатский край, единая россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), евгений ревенко
13:49 10.08.2021 (обновлено: 14:34 10.08.2021)
 
ЕР приостановила членство в партии депутата, признавшегося в убийстве

Представитель ЕР Ревенко: партия приостановила членство сознавшегося в убийстве камчатского депутата

© Фото : Законодательное собрание Камчатского краяИгорь Редькин
Игорь Редькин - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : Законодательное собрание Камчатского края
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который признался в случайном убийстве мужчины, сказал РИА Новости замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Он отметил, что произошедшее — несчастный случай, "выражаясь юридическим языком, мы имеем дело с убийством по неосторожности". Однако Ревенко подчеркнул, что окончательную оценку даст суд.

"Что касается членства в партии, то, как известно, у нас действует автоматическая процедура и автоматическая норма, согласно которой в случае возбуждения уголовного дела в отношении любого члена партии <...> приостанавливается членство в партии, это обязательная норма, которая действует для всех", — добавил он.

Если человека признают виновным, то, как пояснил депутат, Редькина исключат из организации. Если примут оправдательное решение, то участие в партии могут восстановить.
По словам Ревенко, все будет зависеть именно от суда.
Олег Королев - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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"Единая Россия" приостановила членство сенатора Королева после ДТП
Сегодня Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором говорится, что он 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский произошла стрельба, 30-летний мужчина получил ранение и позже умер в больнице.
Редькин также добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в "Единой России".
Позднее в региональном управлении СК сообщили о задержании 55-летнего местного жителя, по какой статье — не уточняется.
Игорь Редькин — депутат законодательного собрания Камчатского края. Его доход за 2020 год, согласно последней декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, Редькин вместе с женой владеет компанией "Витязь-Авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы, а также он учредитель ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.
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ПроисшествияКамчатский крайЕдиная РоссияГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Евгений Ревенко
 
 
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