https://ria.ru/20210810/deputat-1745181867.html

ЕР приостановила членство в партии депутата, признавшегося в убийстве

ЕР приостановила членство в партии депутата, признавшегося в убийстве - РИА Новости, 10.08.2021

ЕР приостановила членство в партии депутата, признавшегося в убийстве

"Единая Россия" приостановила членство депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который признался в случайном убийстве мужчины,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:49

2021-08-10T13:49

2021-08-10T14:34

происшествия

камчатский край

единая россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

евгений ревенко

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который признался в случайном убийстве мужчины, сказал РИА Новости замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.Он отметил, что произошедшее — несчастный случай, "выражаясь юридическим языком, мы имеем дело с убийством по неосторожности". Однако Ревенко подчеркнул, что окончательную оценку даст суд.Если человека признают виновным, то, как пояснил депутат, Редькина исключат из организации. Если примут оправдательное решение, то участие в партии могут восстановить.По словам Ревенко, все будет зависеть именно от суда.Сегодня Редькин через своего представителя распространил заявление, в котором говорится, что он 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Ранее региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский произошла стрельба, 30-летний мужчина получил ранение и позже умер в больнице.Редькин также добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в "Единой России".Позднее в региональном управлении СК сообщили о задержании 55-летнего местного жителя, по какой статье — не уточняется.Игорь Редькин — депутат законодательного собрания Камчатского края. Его доход за 2020 год, согласно последней декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, Редькин вместе с женой владеет компанией "Витязь-Авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы, а также он учредитель ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.

https://ria.ru/20210514/er-1732313789.html

https://ria.ru/20210809/deputat-1745036168.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, единая россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), евгений ревенко