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В Киргизии возбудили дело после нападения на русскоговорящую продавщицу

В Киргизии возбудили дело после нападения на русскоговорящую продавщицу - РИА Новости, 10.08.2021

В Киргизии возбудили дело после нападения на русскоговорящую продавщицу

Милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье хулиганство в связи с нападением на сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, сообщает... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T21:29

2021-08-10T21:29

2021-08-10T23:14

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье хулиганство в связи с нападением на сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, сообщает киргизское издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района Бишкека."Заявление от гражданки У.В. поступило 2 августа. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в одном из торговых центров в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки взял в руки калькулятор и ударил ее по голове. Личность мужчины установлена, им является 29-летний А.А. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана соответствующая юридическая оценка действиям гражданина А.А.", — рассказали в УВД.В ведомстве также отметили, что вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы. После заключения будет решен вопрос о переквалификации досудебного производства.Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы РФ предлагают проработать меры реагирования на ситуацию с нападением на девушку-продавца, в частности, запрет на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей.

https://ria.ru/20210810/pritesnenie-1745127467.html

https://ria.ru/20210809/zapret-1745025072.html

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в мире, происшествия, киргизия, бишкек, октябрьский район