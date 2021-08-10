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В Киргизии возбудили дело после нападения на русскоговорящую продавщицу
В Киргизии возбудили дело после нападения на русскоговорящую продавщицу - РИА Новости, 10.08.2021
В Киргизии возбудили дело после нападения на русскоговорящую продавщицу
Милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье хулиганство в связи с нападением на сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, сообщает... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T21:29
2021-08-10T23:14
в мире
происшествия
киргизия
бишкек
октябрьский район
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье хулиганство в связи с нападением на сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, сообщает киргизское издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района Бишкека."Заявление от гражданки У.В. поступило 2 августа. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в одном из торговых центров в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки взял в руки калькулятор и ударил ее по голове. Личность мужчины установлена, им является 29-летний А.А. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана соответствующая юридическая оценка действиям гражданина А.А.", — рассказали в УВД.В ведомстве также отметили, что вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы. После заключения будет решен вопрос о переквалификации досудебного производства.Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы РФ предлагают проработать меры реагирования на ситуацию с нападением на девушку-продавца, в частности, запрет на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей.
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в мире, происшествия, киргизия, бишкек, октябрьский район
21:29 10.08.2021 (обновлено: 23:14 10.08.2021)
 
В Киргизии возбудили дело после нападения на русскоговорящую продавщицу

24.kg: милиция Бишкека возбудила уголовное дело по нападению на русскоговорящую девушку-продавца

© РИА Новости / Акылбек Батырбеков / Перейти в фотобанкВид на ночной Бишкек
Вид на ночной Бишкек - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Акылбек Батырбеков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье хулиганство в связи с нападением на сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, сообщает киргизское издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района Бишкека.
"Заявление от гражданки У.В. поступило 2 августа. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в одном из торговых центров в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки взял в руки калькулятор и ударил ее по голове. Личность мужчины установлена, им является 29-летний А.А. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана соответствующая юридическая оценка действиям гражданина А.А.", — рассказали в УВД.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 02:19
Слуцкий: притесняющим русскоговорящих иностранцам нечего делать в России
В ведомстве также отметили, что вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы. После заключения будет решен вопрос о переквалификации досудебного производства.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы РФ предлагают проработать меры реагирования на ситуацию с нападением на девушку-продавца, в частности, запрет на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей.

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:42
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