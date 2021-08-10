https://ria.ru/20210810/chechnya-1745262552.html

Кадыров объяснил, почему настоял на прямых выборах главы Чечни

Кадыров объяснил, почему настоял на прямых выборах главы Чечни - РИА Новости, 10.08.2021

Кадыров объяснил, почему настоял на прямых выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что настоял на проведении прямых выборов руководителя республики, так как есть контингент людей, считающих, что в Чечне... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:44

2021-08-10T16:44

2021-08-10T21:01

политика

рамзан кадыров

единая россия

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что настоял на проведении прямых выборов руководителя республики, так как есть контингент людей, считающих, что в Чечне нет порядка и демократии.Избирательная комиссия Чечни во вторник зарегистрировала Кадырова кандидатом от партии "Единая Россия" на сентябрьских выборах руководителя республики."Есть определенный контингент людей, который считает наш регион сложным субъектом Российской Федерации. В их глазах у нас якобы нет порядка, демократии и свободы слова. Именно поэтому я настоял на том, чтобы выборы в нашем регионе проходили открыто, чтобы народ сам определил свою судьбу", - сказал Кадыров журналистам.Он выразил благодарность тем, кто его поддержал и дал возможность людям открыто проголосовать за кандидатов."Мы видим наш труд: построены школы, города, улицы, восстановлены объекты инфраструктуры. Все это мы сделали совместно с народом. Если народ сегодня поддержит нашу команду, мы продолжим совершенствоваться все в том же духе", - отметил он.

https://ria.ru/20210706/chechnya-1740177211.html

россия

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Кадырову вручили удостоверение кандидата от "Единой России" на выборах главы региона Кадырову вручили удостоверение кандидата от "Единой России" на выборах главы региона 2021-08-10T16:44 true PT0M11S

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политика, рамзан кадыров, единая россия, чеченская республика (чечня), россия