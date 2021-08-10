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В МИД Британии назвали российские персональные санкции необоснованными
В МИД Британии назвали российские персональные санкции необоснованными - РИА Новости, 10.08.2021
В МИД Британии назвали российские персональные санкции необоснованными
Представитель МИД Великобритании, комментируя закрытие въезда в Россию ряду британских граждан, заявил РИА Новости, что это необоснованный шаг, который вызывает РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:06
2021-08-10T11:14
великобритания
россия
лондон
москва
форин-офис
санкции
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представитель МИД Великобритании, комментируя закрытие въезда в Россию ряду британских граждан, заявил РИА Новости, что это необоснованный шаг, который вызывает сожаление."Это необоснованный шаг, который вызывает сожаление. Он контрастирует с тщательно обоснованным и прозрачным процессом, который используется в Великобритании при применении анти-коррупционных санкций, а также санкций в защиту прав человека", - сказал он.Ранее МИД России указал, что "под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике, а также в рамках одобренного британским парламентом "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".МИД посчитал эти "ничем не обоснованные выпады Лондона наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении, а именно – стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке"."В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - указал российский МИД, добавив, что "данные меры введены в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ."
https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745049731.html
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великобритания, россия, лондон, москва, форин-офис, санкции
11:06 10.08.2021 (обновлено: 11:14 10.08.2021)
 
В МИД Британии назвали российские персональные санкции необоснованными

Представитель Форин-офиса: персональные санкции России против наших граждан - необоснованный шаг

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представитель МИД Великобритании, комментируя закрытие въезда в Россию ряду британских граждан, заявил РИА Новости, что это необоснованный шаг, который вызывает сожаление.
"Это необоснованный шаг, который вызывает сожаление. Он контрастирует с тщательно обоснованным и прозрачным процессом, который используется в Великобритании при применении анти-коррупционных санкций, а также санкций в защиту прав человека", - сказал он.
Михаил Гуцериев - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Ранее МИД России указал, что "под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике, а также в рамках одобренного британским парламентом "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".
МИД посчитал эти "ничем не обоснованные выпады Лондона наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении, а именно – стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке".
"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - указал российский МИД, добавив, что "данные меры введены в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ."
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