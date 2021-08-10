https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745269390.html

Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода

Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода - РИА Новости, 10.08.2021

Во владикавказской больнице снизилось давление подачи кислорода

В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа снизилось давление подачи кислорода, заявили в пресс-службе правительства Северной Осетии. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T22:36

2021-08-10T22:36

2021-08-10T22:36

происшествия

владикавказ

сергей меняйло

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа снизилось давление подачи кислорода, заявили в пресс-службе правительства Северной Осетии.Подключены резервные системы. Как сообщили в местном Минздраве, в данный момент на прорыва магистральной трубы проводят технические работы.Уточняется, что больные получают кислород из баллонов и резервных системНа месте находятся все экстренные службы. Туда срочно приехал врио главы республики Сергей Меняйло, врио заместителя председателя правительства Лариса Туганова и врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.Накануне в этой больнице произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. В результате скончались девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.По предварительным данным, причиной аварии стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. При проверке правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, следователи задержали главврача Владимира Плиева

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745266522.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице