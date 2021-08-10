https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745266522.html

Владикавказскую больницу, где произошло ЧП, реконструировали в 2012 году

Владикавказскую больницу, где произошло ЧП, реконструировали в 2012 году - РИА Новости, 10.08.2021

Владикавказскую больницу, где произошло ЧП, реконструировали в 2012 году

Реконструкция в больнице во Владикавказе, где произошло ЧП с кислородом, была проведена в 2012 году, а подвод кислорода сделали в рамках подготовки к борьбе с... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T21:54

2021-08-10T21:54

2021-08-10T21:54

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меняйло

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Реконструкция в больнице во Владикавказе, где произошло ЧП с кислородом, была проведена в 2012 году, а подвод кислорода сделали в рамках подготовки к борьбе с коронавирусом, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Больница находится после реконструкции. В 2012 году была реконструкция, и при подготовке к борьбе с ковидом в конце 2019 - начале 2020 года здесь был сделан в том числе и подвод кислорода, потому что больница сама по себе переведена на ковид", - рассказал Меняйло в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210810/proverka-1745237469.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице