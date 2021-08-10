Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745180278.html
Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ после ЧП в больнице
Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ после ЧП в больнице - РИА Новости, 10.08.2021
Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ после ЧП в больнице
Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ в связи с ЧП на кислородной станции в больнице Владикавказа, сообщила пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:36
2021-08-10T13:48
происшествия
владикавказ
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745114269_0:165:3127:1924_1920x0_80_0_0_20e66310c240e0dda76b346e7881d743.jpg
ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ в связи с ЧП на кислородной станции в больнице Владикавказа, сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ прибыли четыре специалиста Росздравнадзора во главе с и.о. руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым и ВЦМК "Защита", - сообщили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745175122.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745114269_83:252:2476:2047_1920x0_80_0_0_74a17f68e6b16aef2927447ceca88d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
13:36 10.08.2021 (обновлено: 13:48 10.08.2021)
 
Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ после ЧП в больнице

Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ после гибели 11 человек из-за аварии в больнице

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ в связи с ЧП на кислородной станции в больнице Владикавказа, сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Сотрудник СК на месте происшествия на территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
13:06В России
Источник рассказал жуткие подробности аварии в больнице во Владикавказе
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ прибыли четыре специалиста Росздравнадзора во главе с и.о. руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым и ВЦМК "Защита", - сообщили в пресс-службе.
 
ПроисшествияВладикавказФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
14:25Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
14:21Второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года
Лента новостейМолния