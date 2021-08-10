https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745180278.html

Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ после ЧП в больнице

Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ после ЧП в больнице - РИА Новости, 10.08.2021

Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ после ЧП в больнице

Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ в связи с ЧП на кислородной станции в больнице Владикавказа, сообщила пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:36

2021-08-10T13:36

2021-08-10T13:48

происшествия

владикавказ

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора прибыли во Владикавказ в связи с ЧП на кислородной станции в больнице Владикавказа, сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ прибыли четыре специалиста Росздравнадзора во главе с и.о. руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым и ВЦМК "Защита", - сообщили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745175122.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице