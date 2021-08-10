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Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе
Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 10.08.2021
Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе
Причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:48
2021-08-10T13:06
происшествия
владикавказ
сергей меняйло
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев."Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина", — сказал Тебиев.Инцидент произошел накануне — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек, на следующий день в больнице умерли еще двое. Одну из новых двух смертей медики не связывают с аварией.О поломке кислородной системы в учреждении стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.После ЧП во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Ночью в регион прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
12:48 10.08.2021 (обновлено: 13:06 10.08.2021)
 
Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе

Минздрав Северной Осетии: причиной ЧП в больнице во Владикавказе стал сбой системы подачи кислорода

© Фото : СК РФ по Республике Северная Осетия-АланияСотрудник СК на месте происшествия на территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Сотрудник СК на месте происшествия на территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
"Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина", — сказал Тебиев.
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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Инцидент произошел накануне — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек, на следующий день в больнице умерли еще двое. Одну из новых двух смертей медики не связывают с аварией.
О поломке кислородной системы в учреждении стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.
После ЧП во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.
СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ночью в регион прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
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ПроисшествияВладикавказСергей МеняйлоПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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