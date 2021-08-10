https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745171439.html

Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе

Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 10.08.2021

Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе

Причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:48

2021-08-10T12:48

2021-08-10T13:06

происшествия

владикавказ

сергей меняйло

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев."Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина", — сказал Тебиев.Инцидент произошел накануне — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек, на следующий день в больнице умерли еще двое. Одну из новых двух смертей медики не связывают с аварией.О поломке кислородной системы в учреждении стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.После ЧП во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Ночью в регион прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

https://ria.ru/20210810/kislorod-1745167310.html

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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице