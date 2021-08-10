https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745171439.html
Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе
Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 10.08.2021
Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе
Причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:48
2021-08-10T12:48
2021-08-10T13:06
происшествия
владикавказ
сергей меняйло
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745167065_0:161:1024:737_1920x0_80_0_0_e79de516a54a85c15274123a20581387.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев."Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина", — сказал Тебиев.Инцидент произошел накануне — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек, на следующий день в больнице умерли еще двое. Одну из новых двух смертей медики не связывают с аварией.О поломке кислородной системы в учреждении стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.После ЧП во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Ночью в регион прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
https://ria.ru/20210810/kislorod-1745167310.html
https://ria.ru/20210810/chp-1745126129.html
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745167065_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7fc8e4b73d92d7bc007f49298c5325d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
12:48 10.08.2021 (обновлено: 13:06 10.08.2021)
Власти назвали причину аварии в больнице во Владикавказе
Минздрав Северной Осетии: причиной ЧП в больнице во Владикавказе стал сбой системы подачи кислорода