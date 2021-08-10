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Число погибших после аварии в больнице во Владикавказе достигло 11 человек
Число погибших после аварии в больнице во Владикавказе достигло 11 человек - РИА Новости, 10.08.2021
Число погибших после аварии в больнице во Владикавказе достигло 11 человек
Число погибших после ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе возросло до 11, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:49
2021-08-10T12:52
владикавказ
происшествия
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
ставропольский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости. Число погибших после ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе возросло до 11, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.Как пояснили в Минздраве региона, за сутки умерли 11 человек, девять из них — вследствие аварии. "Одного из них врачи не связывают с аварией, смерть наступила от тромбоэмболии, по еще одному случаю будет проводиться дополнительная медэкспертиза", — добавили в ведомстве.По словам заместителя главного врача больницы скорой помощи Ляны Гутиевой, он находился в реанимации: сначала пациент был на неинвазивной вентиляции легких, а 8 августа его перевели на ИВЛ.В понедельник в больнице произошла авария на станции — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек в возрасте от 47 до 85 лет. Как заявил республиканский Минздрав, они находились в крайне тяжелом состоянии. Всего в реанимации был 71 пациент.О поломке кислородной системы в учреждении стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.После ЧП во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Ночью в регион прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
https://ria.ru/20210809/kislorod-1745114772.html
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владикавказ, происшествия, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице, ставропольский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
11:49 10.08.2021 (обновлено: 12:52 10.08.2021)
 
Число погибших после аварии в больнице во Владикавказе достигло 11 человек

Число погибших после аварии на кислородной станции в больнице во Владикавказе достигло 11

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости. Число погибших после ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе возросло до 11, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
"Да, потеряли", — ответил он на вопрос журналистов о том, действительно ли еще два человека скончались.
Как пояснили в Минздраве региона, за сутки умерли 11 человек, девять из них — вследствие аварии.
"Одного из них врачи не связывают с аварией, смерть наступила от тромбоэмболии, по еще одному случаю будет проводиться дополнительная медэкспертиза", — добавили в ведомстве.
По словам заместителя главного врача больницы скорой помощи Ляны Гутиевой, он находился в реанимации: сначала пациент был на неинвазивной вентиляции легких, а 8 августа его перевели на ИВЛ.
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 20:53
Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе
В понедельник в больнице произошла авария на станции — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек в возрасте от 47 до 85 лет. Как заявил республиканский Минздрав, они находились в крайне тяжелом состоянии. Всего в реанимации был 71 пациент.
О поломке кислородной системы в учреждении стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.
После ЧП во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.
СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ночью в регион прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Автомобиль скорой помощи около клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 22:06
Власти рассказали о погибших при ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе
 
ВладикавказПроисшествияПрорыв кислородной трубы во владикавказской больницеСтавропольский крайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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