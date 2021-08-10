https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745145060.html
В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71
В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71 - РИА Новости, 10.08.2021
В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71
В пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащих условиях для пациентов в Клинической больнице имени... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:11
2021-08-10T10:11
2021-08-10T12:10
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738881306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c435d7a93248afc357bfb99c62b1842f.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащих условиях для пациентов в Клинической больнице имени М.Е. Жадкевича.Результаты проверки показали, что у всех пациентов при поступлении в обязательном порядке берут ПЦР-тест на коронавирус, а в случае выявления COVID-19 в кратчайшие сроки переводят в специализированную больницу. Для снижения рисков распространения инфекции, на основании временных правил госпитализации, пациенты поступают на плановое лечение только после вакцинации от COVID-19.Руководству и сотрудникам больницы указали на необходимость строгого соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности и на необходимость постоянного ношения средств индивидуальной защиты. Маски и перчатки в больнице имеются в достаточном количестве и доступны всем работникам и пациентам в полном объеме.Ранее "360" со ссылкой на источники сообщил, что в московской больнице № 71 не соблюдают санитарные нормы и меры по профилактике коронавируса. По словам собеседника телеканала, посетители возмущены "беспределом" в медучреждении, так как врачи и охранники не носят медицинские маски, а при госпитализации больных не тестируют на COVID-19.
https://realty.ria.ru/20210615/covid-1737071081.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738881306_408:240:2819:2048_1920x0_80_0_0_4f3ba0efa645b3fb474bd4b8627b564c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, общество
10:11 10.08.2021 (обновлено: 12:10 10.08.2021)
В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71
Депздрав Москвы прокомментировал сообщения СМИ об "антисанитарии" в больнице № 71 имени Жадкевича
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
В пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы
прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащих условиях для пациентов в Клинической больнице имени М.Е. Жадкевича.
"В медицинской организации проведены внеплановые мероприятия ведомственного контроля по проверке информации, размещенной в СМИ. По результатам инспекции выявлено, что в медицинской организации дезинсекция помещения проводится на регулярной основе и больнице будет предписано о необходимости проведения внеочередных дезинсекционных мероприятий и строгом соблюдении всех правил санитарно-эпидемиологических требований", — заявили в пресс-службе.
Результаты проверки показали, что у всех пациентов при поступлении в обязательном порядке берут ПЦР-тест на коронавирус, а в случае выявления COVID-19 в кратчайшие сроки переводят в специализированную больницу. Для снижения рисков распространения инфекции, на основании временных правил госпитализации, пациенты поступают на плановое лечение только после вакцинации от COVID-19.
Руководству и сотрудникам больницы указали на необходимость строгого соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности и на необходимость постоянного ношения средств индивидуальной защиты. Маски и перчатки в больнице имеются в достаточном количестве и доступны всем работникам и пациентам в полном объеме.
Ранее "360" со ссылкой на источники сообщил, что в московской больнице № 71 не соблюдают санитарные нормы и меры по профилактике коронавируса. По словам собеседника телеканала, посетители возмущены "беспределом" в медучреждении, так как врачи и охранники не носят медицинские маски, а при госпитализации больных не тестируют на COVID-19.