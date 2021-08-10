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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745145060.html
В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71
В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71 - РИА Новости, 10.08.2021
В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71
В пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащих условиях для пациентов в Клинической больнице имени... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:11
2021-08-10T12:10
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащих условиях для пациентов в Клинической больнице имени М.Е. Жадкевича.Результаты проверки показали, что у всех пациентов при поступлении в обязательном порядке берут ПЦР-тест на коронавирус, а в случае выявления COVID-19 в кратчайшие сроки переводят в специализированную больницу. Для снижения рисков распространения инфекции, на основании временных правил госпитализации, пациенты поступают на плановое лечение только после вакцинации от COVID-19.Руководству и сотрудникам больницы указали на необходимость строгого соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности и на необходимость постоянного ношения средств индивидуальной защиты. Маски и перчатки в больнице имеются в достаточном количестве и доступны всем работникам и пациентам в полном объеме.Ранее "360" со ссылкой на источники сообщил, что в московской больнице № 71 не соблюдают санитарные нормы и меры по профилактике коронавируса. По словам собеседника телеканала, посетители возмущены "беспределом" в медучреждении, так как врачи и охранники не носят медицинские маски, а при госпитализации больных не тестируют на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, общество
10:11 10.08.2021 (обновлено: 12:10 10.08.2021)
 
В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71

Депздрав Москвы прокомментировал сообщения СМИ об "антисанитарии" в больнице № 71 имени Жадкевича

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащих условиях для пациентов в Клинической больнице имени М.Е. Жадкевича.
"В медицинской организации проведены внеплановые мероприятия ведомственного контроля по проверке информации, размещенной в СМИ. По результатам инспекции выявлено, что в медицинской организации дезинсекция помещения проводится на регулярной основе и больнице будет предписано о необходимости проведения внеочередных дезинсекционных мероприятий и строгом соблюдении всех правил санитарно-эпидемиологических требований", — заявили в пресс-службе.
Результаты проверки показали, что у всех пациентов при поступлении в обязательном порядке берут ПЦР-тест на коронавирус, а в случае выявления COVID-19 в кратчайшие сроки переводят в специализированную больницу. Для снижения рисков распространения инфекции, на основании временных правил госпитализации, пациенты поступают на плановое лечение только после вакцинации от COVID-19.
Руководству и сотрудникам больницы указали на необходимость строгого соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности и на необходимость постоянного ношения средств индивидуальной защиты. Маски и перчатки в больнице имеются в достаточном количестве и доступны всем работникам и пациентам в полном объеме.
Ранее "360" со ссылкой на источники сообщил, что в московской больнице № 71 не соблюдают санитарные нормы и меры по профилактике коронавируса. По словам собеседника телеканала, посетители возмущены "беспределом" в медучреждении, так как врачи и охранники не носят медицинские маски, а при госпитализации больных не тестируют на COVID-19.
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 13:43Новости Подмосковья
Власти сообщили о нарушениях санитарных норм в ТЦ Подмосковья
 
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