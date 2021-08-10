https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745145060.html

В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71

В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71 - РИА Новости, 10.08.2021

В Депздраве прокомментировали сообщения об "антисанитарии" в больнице № 71

В пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащих условиях для пациентов в Клинической больнице имени... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:11

2021-08-10T10:11

2021-08-10T12:10

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738881306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c435d7a93248afc357bfb99c62b1842f.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы прокомментировали публикации СМИ о ненадлежащих условиях для пациентов в Клинической больнице имени М.Е. Жадкевича.Результаты проверки показали, что у всех пациентов при поступлении в обязательном порядке берут ПЦР-тест на коронавирус, а в случае выявления COVID-19 в кратчайшие сроки переводят в специализированную больницу. Для снижения рисков распространения инфекции, на основании временных правил госпитализации, пациенты поступают на плановое лечение только после вакцинации от COVID-19.Руководству и сотрудникам больницы указали на необходимость строгого соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности и на необходимость постоянного ношения средств индивидуальной защиты. Маски и перчатки в больнице имеются в достаточном количестве и доступны всем работникам и пациентам в полном объеме.Ранее "360" со ссылкой на источники сообщил, что в московской больнице № 71 не соблюдают санитарные нормы и меры по профилактике коронавируса. По словам собеседника телеканала, посетители возмущены "беспределом" в медучреждении, так как врачи и охранники не носят медицинские маски, а при госпитализации больных не тестируют на COVID-19.

https://realty.ria.ru/20210615/covid-1737071081.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, общество