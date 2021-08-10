https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745139568.html

В больнице во Владикавказе наладили подачу кислорода пациентам после ЧП

В больнице во Владикавказе наладили подачу кислорода пациентам после ЧП - РИА Новости, 10.08.2021

В больнице во Владикавказе наладили подачу кислорода пациентам после ЧП

Бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено в больнице скорой помощи Владикавказа, где накануне из-за ЧП скончались девять пациентов, сообщил... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:32

2021-08-10T09:32

2021-08-10T09:58

происшествия

владикавказ

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости. Бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено в больнице скорой помощи Владикавказа, где накануне из-за ЧП скончались девять пациентов, сообщил Минздрав Северной Осетии.Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара. Еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который расположен в Моздоке.Все медучреждения региона обеспечены кислородом и продолжают принимать пациентов с COVID-19, добавило ведомство.В понедельник в этой больнице произошла авария на станции — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек в возрасте от 47 до 85 лет. Как заявило республиканское Министерство здравоохранения, все они находились в крайне тяжелом состоянии. Всего в реанимации был 71 пациент.О поломке кислородной системы в больнице стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.Во Владикавказ после ЧП направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210809/pogibshie-1745120093.html

https://ria.ru/20210810/chp-1745126129.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице