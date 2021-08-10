https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745136558.html

В больницу во Владикавказе после ЧП привезли три тонны кислорода

В больницу во Владикавказе после ЧП привезли три тонны кислорода - РИА Новости, 10.08.2021

В больницу во Владикавказе после ЧП привезли три тонны кислорода

В больницу скорой помощи во Владикавказе, где ранее из-за ЧП погибли девять пациентов, привезли три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:57

2021-08-10T08:57

2021-08-10T09:34

происшествия

ставропольский край

владикавказ

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

михаил мурашко

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В больницу скорой помощи во Владикавказе, где ранее из-за ЧП погибли девять пациентов, привезли три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной Осетии.Еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который расположен в Моздоке. Республика также ожидает поставок из Ставропольского края и Краснодара.Сейчас во всех медучреждениях региона налажено бесперебойное обеспечение кислородом.В понедельник в этой больнице произошла авария на станции — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек в возрасте от 47 до 85 лет. Как заявило республиканское Министерство здравоохранения, все они находились в крайне тяжелом состоянии. Всего в реанимации был 71 пациент.О поломке кислородной системы в больнице стало известно около 18:00. Газ подавали из резервных баллонов.Во Владикавказ после ЧП направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210809/kislorod-1745113307.html

ставропольский край

владикавказ

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происшествия, ставропольский край, владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мурашко, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице