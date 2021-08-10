https://ria.ru/20210810/bessonnitsa-1745130317.html

Названо главное средство в борьбе с бессонницей

Названо главное средство в борьбе с бессонницей - РИА Новости, 10.08.2021

Названо главное средство в борьбе с бессонницей

Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной службой новостей назвал главное средство в борьбе с бессонницей. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T05:26

2021-08-10T05:26

2021-08-10T12:43

общество

сон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155180/06/1551800689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf8ce9b769fe4972d6ae9f8b0ede6ef.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной службой новостей назвал главное средство в борьбе с бессонницей.По его словам, следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. В этом помогает нормализация режима пробуждения. Кудинов пояснил, что вставать всегда следует в одно и то же время — как в будни, так и в выходные дни. После того как режим пробуждения будет налажен, вопрос бессонницы будет решен.Кудинов скептически высказался по поводу применения различных травяных чаев для нормализации сна. По его словам, в этом вопросе полезнее была бы валериана.Ранее президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Роман Бузунов, заявил, что индивидуальная норма сна может составлять от четырех до 12 часов, спать днем можно, но лучше, чтобы такой сон не превышал 45 минут.Врач-невролог и сомнолог Елена Царева, в свою очередь, предупредила, что слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния.

https://ria.ru/20210530/sindrom-1734787207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сон, россия