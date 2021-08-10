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Названо главное средство в борьбе с бессонницей
Названо главное средство в борьбе с бессонницей - РИА Новости, 10.08.2021
Названо главное средство в борьбе с бессонницей
Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной службой новостей назвал главное средство в борьбе с бессонницей. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T05:26
2021-08-10T12:43
общество
сон
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной службой новостей назвал главное средство в борьбе с бессонницей.По его словам, следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. В этом помогает нормализация режима пробуждения. Кудинов пояснил, что вставать всегда следует в одно и то же время — как в будни, так и в выходные дни. После того как режим пробуждения будет налажен, вопрос бессонницы будет решен.Кудинов скептически высказался по поводу применения различных травяных чаев для нормализации сна. По его словам, в этом вопросе полезнее была бы валериана.Ранее президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Роман Бузунов, заявил, что индивидуальная норма сна может составлять от четырех до 12 часов, спать днем можно, но лучше, чтобы такой сон не превышал 45 минут.Врач-невролог и сомнолог Елена Царева, в свою очередь, предупредила, что слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния.
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общество, сон, россия
05:26 10.08.2021 (обновлено: 12:43 10.08.2021)
 
Названо главное средство в борьбе с бессонницей

Врач Кудинов назвал главным средством в борьбе с бессонницей пробуждение в одно и то же время

© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Depositphotos / logoff
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной службой новостей назвал главное средство в борьбе с бессонницей.
По его словам, следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. В этом помогает нормализация режима пробуждения. Кудинов пояснил, что вставать всегда следует в одно и то же время — как в будни, так и в выходные дни. После того как режим пробуждения будет налажен, вопрос бессонницы будет решен.
Кудинов скептически высказался по поводу применения различных травяных чаев для нормализации сна. По его словам, в этом вопросе полезнее была бы валериана.
Ранее президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Роман Бузунов, заявил, что индивидуальная норма сна может составлять от четырех до 12 часов, спать днем можно, но лучше, чтобы такой сон не превышал 45 минут.
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Врач-невролог и сомнолог Елена Царева, в свою очередь, предупредила, что слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния.
 
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