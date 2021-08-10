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"Ъ": в России пока не будут вводить запрет на экспорт бензина
"Ъ": в России пока не будут вводить запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 10.08.2021
"Ъ": в России пока не будут вводить запрет на экспорт бензина
Правительство пока отказалось от планов реализации срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, среди которых запрет на его экспорт, сообщает... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T02:03
2021-08-10T02:03
экономика
бензин
москва
александр новак
аи-92
аи-98
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство пока отказалось от планов реализации срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, среди которых запрет на его экспорт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.Накануне вице-премьер Александр Новак провел встречу с нефтяными компаниями, в ходе которой рассматривалось положение дел на топливном рынке. По данным издания, Минэнерго предлагало в срочном порядке до конца текущего месяца ввести запрет на экспорт бензина и подписать соглашения с топливными компаниями.Как заявил один из источников "Коммерсанта", от подобных шагов, среди прочего, решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть, а также из-за заверений нефтяников о росте предложения на бирже.По итогам встречи топливным компаниям вновь посоветовали увеличить продажи бензина на бирже, пишет издание.Ранее в понедельник сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98. Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5-15 копеек.С начала этого года по середину июля цены на топливо выросли довольно существенно, превысив этот показатель за весь 2020 год. Бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на пять процентов. Цены на бензин повысились почти во всех регионах. Выше общероссийского уровня темпы роста зафиксированы в 35 регионах.
https://ria.ru/20210809/benzin-1744981196.html
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экономика, бензин, москва, александр новак, аи-92, аи-98, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
02:03 10.08.2021
 
"Ъ": в России пока не будут вводить запрет на экспорт бензина

"Ъ": правительство России решило пока не вводить запрет на экспорт бензина для стабилизации цен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЦены на бензин на автозаправке в Москве
Цены на бензин на автозаправке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство пока отказалось от планов реализации срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, среди которых запрет на его экспорт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Накануне вице-премьер Александр Новак провел встречу с нефтяными компаниями, в ходе которой рассматривалось положение дел на топливном рынке. По данным издания, Минэнерго предлагало в срочном порядке до конца текущего месяца ввести запрет на экспорт бензина и подписать соглашения с топливными компаниями.
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Как заявил один из источников "Коммерсанта", от подобных шагов, среди прочего, решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть, а также из-за заверений нефтяников о росте предложения на бирже.
По итогам встречи топливным компаниям вновь посоветовали увеличить продажи бензина на бирже, пишет издание.
Ранее в понедельник сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98. Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5-15 копеек.
С начала этого года по середину июля цены на топливо выросли довольно существенно, превысив этот показатель за весь 2020 год. Бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на пять процентов. Цены на бензин повысились почти во всех регионах. Выше общероссийского уровня темпы роста зафиксированы в 35 регионах.
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ЭкономикаБензинМоскваАлександр НовакАИ-92АИ-98Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Россия
 
 
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