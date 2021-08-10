https://ria.ru/20210810/avariya-1745251384.html
В прокуратуре раскрыли новые детали ДТП на юге Москвы
В прокуратуре раскрыли новые детали ДТП на юге Москвы - РИА Новости, 10.08.2021
В прокуратуре раскрыли новые детали ДТП на юге Москвы
За рулем автомобиля в момент ДТП, которое случилось во вторник в Новой Москве и в котором погибла девушка, мог находиться 23-летний пьяный хозяин машины,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:55
2021-08-10T18:55
2021-08-10T19:56
происшествия
дтп
авто
telegram (приложение)
новая москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За рулем автомобиля в момент ДТП, которое случилось во вторник в Новой Москве и в котором погибла девушка, мог находиться 23-летний пьяный хозяин машины, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.Ранее прокуратура сообщала, что авария произошла в районе поселка Десеновское в Новой Москве, погибла севшая за руль 16-летняя девушка, еще три человека госпитализированы. В ведомстве отмечали, что авария произошла около 04:00 во вторник: девушка без опыта вождения села за руль ВАЗ 21140 и наехала на бордюрный камень."Продолжается прокурорская проверка в связи с ДТП в Новой Москве, в результате которого погибла несовершеннолетняя. В ночь на 10 августа 16-летняя девушка, отпросившись у мамы, ночевала у подруги. В настоящее время отрабатывается версия о том, что в момент ДТП транспортным средством управлял 23-летний хозяин машины, предположительно, находившийся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210810/dtp-1745247395.html
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происшествия, дтп, авто, telegram (приложение), новая москва
18:55 10.08.2021 (обновлено: 19:56 10.08.2021)
В прокуратуре раскрыли новые детали ДТП на юге Москвы
Прокуратура раскрыла новые детали ДТП в юге Москвы, в результате которого погибла девушка