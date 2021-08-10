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Пашинян заявил о ключевой роли ОДКБ в безопасности Армении
Пашинян заявил о ключевой роли ОДКБ в безопасности Армении - РИА Новости, 10.08.2021
Пашинян заявил о ключевой роли ОДКБ в безопасности Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече во вторник в Ереване с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил о ключевой роли ОДКБ в системе безопасности... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T21:46
2021-08-10T21:46
армения
азербайджан
одкб
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече во вторник в Ереване с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил о ключевой роли ОДКБ в системе безопасности страны."Мы высоко оцениваем наше членство в Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ - один из ключевых элементов системы безопасности Армении с обширной зоной ответственности. К сожалению, во многих местах напряженность растет. И по этой причине мы очень серьезно готовимся к нашему председательству в Организации не только в связи с вызовами, которые возникли в последнее время с точки зрения безопасности Армении, но и в более широком смысле", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе кабмина.По мнению премьера, возникшие в зоне ответственности ОДКБ вызовы нужно преодолеть с честью. "Конечно, ОДКБ - это, прежде всего, организация, которая решает проблемы политическими методами…. Это военно-политическая организация… Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы преодолеть противоречия и вызовы, которые возникают в зоне ответственности ОДКБ, политическими методами. И думаю, что у Организации есть очень большие возможности для решения возникших проблем политическими методами", - сказал Пашинян.Пашинян напомнил, что в Армении за последние 2-3 месяца сложилась кризисная ситуация, которая представляет реальную угрозу безопасности страны. "К сожалению, азербайджанские ВС незаконно находятся на нашей территории уже несколько месяцев. Конечно, обсуждается реакция ОДКБ на эту ситуацию. Должен сказать, что фактически в ОДКБ впервые мы сталкиваемся с такой специфической ситуацией, мы должны очень внимательно изучить ее, чтобы еще больше повысить эффективность механизмов Организации. Думаю, ваш визит также очень важен в этом плане. В этом контексте мы тоже очень серьезно относимся к нашему председательству (в ОДКБ – ред.), мы к нему готовимся", - отметил Пашинян.Он добавил, что Армения привержена реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября и 11 января по Карабаху. "Для нас очень важно создать необходимые условия для поиска конкретных решений по открытию региональных коммуникаций. Для нас очень важно начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Конечно, для этого должны быть созданы конкретные условия. Надеюсь, я убежден, что действительно есть возможности для решения этой кризисной ситуации, которая возникла на армяно-азербайджанской границе на участке Сотк-Хознавар, политическими методами", - отметил Пашинян. Он выразил надежду, что в рамках ОДКБ можно прийти к конкретным решениям, в частности, по мониторингу ситуации.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
https://ria.ru/20210809/armeniya-1745111318.html
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армения, азербайджан, одкб, никол пашинян
21:46 10.08.2021
 
Пашинян заявил о ключевой роли ОДКБ в безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о ключевой роли ОДКБ в безопасности Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян у штаба партии "Гражданский договор" в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян у штаба партии Гражданский договор в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 10 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече во вторник в Ереване с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил о ключевой роли ОДКБ в системе безопасности страны.
"Мы высоко оцениваем наше членство в Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ - один из ключевых элементов системы безопасности Армении с обширной зоной ответственности. К сожалению, во многих местах напряженность растет. И по этой причине мы очень серьезно готовимся к нашему председательству в Организации не только в связи с вызовами, которые возникли в последнее время с точки зрения безопасности Армении, но и в более широком смысле", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе кабмина.
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В Ереване не исключили силового решения проблемы на границе с Азербайджаном
По мнению премьера, возникшие в зоне ответственности ОДКБ вызовы нужно преодолеть с честью. "Конечно, ОДКБ - это, прежде всего, организация, которая решает проблемы политическими методами…. Это военно-политическая организация… Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы преодолеть противоречия и вызовы, которые возникают в зоне ответственности ОДКБ, политическими методами. И думаю, что у Организации есть очень большие возможности для решения возникших проблем политическими методами", - сказал Пашинян.
Пашинян напомнил, что в Армении за последние 2-3 месяца сложилась кризисная ситуация, которая представляет реальную угрозу безопасности страны. "К сожалению, азербайджанские ВС незаконно находятся на нашей территории уже несколько месяцев. Конечно, обсуждается реакция ОДКБ на эту ситуацию. Должен сказать, что фактически в ОДКБ впервые мы сталкиваемся с такой специфической ситуацией, мы должны очень внимательно изучить ее, чтобы еще больше повысить эффективность механизмов Организации. Думаю, ваш визит также очень важен в этом плане. В этом контексте мы тоже очень серьезно относимся к нашему председательству (в ОДКБ – ред.), мы к нему готовимся", - отметил Пашинян.
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В ОДКБ заявили о росте напряженности в зоне ответственности организации
Он добавил, что Армения привержена реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября и 11 января по Карабаху. "Для нас очень важно создать необходимые условия для поиска конкретных решений по открытию региональных коммуникаций. Для нас очень важно начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Конечно, для этого должны быть созданы конкретные условия. Надеюсь, я убежден, что действительно есть возможности для решения этой кризисной ситуации, которая возникла на армяно-азербайджанской границе на участке Сотк-Хознавар, политическими методами", - отметил Пашинян. Он выразил надежду, что в рамках ОДКБ можно прийти к конкретным решениям, в частности, по мониторингу ситуации.
Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
 
АрменияАзербайджанОДКБНикол Пашинян
 
 
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