https://ria.ru/20210810/arest-1745218891.html

В Татарстане шесть человек арестовали после драки в кафе

В Татарстане шесть человек арестовали после драки в кафе - РИА Новости, 10.08.2021

В Татарстане шесть человек арестовали после драки в кафе

Полицейские установили всех участников массовой драки в одном из кафе Заинска в ночь на 2 августа, шесть человек по решению суда арестованы, сообщает МВД по... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:56

2021-08-10T16:56

2021-08-10T17:13

происшествия

республика татарстан (татарстан)

заинский район

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КАЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Полицейские установили всех участников массовой драки в одном из кафе Заинска в ночь на 2 августа, шесть человек по решению суда арестованы, сообщает МВД по Татарстану.Ранее МВД сообщило, что в ночь на 2 августа в дежурную часть ОМВД России по Заинскому району поступило сообщение о драке в одном из кафе города: между посетителями возник конфликт, переросший в драку, участники которой стали кидать друг в друга стулья. В результате конфликта в больницу с колото-резаными ранениями были доставлены двое мужчин 26 и 32 лет.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "умышленное уничтожение или повреждение имущества"."В результате были задержаны 16 человек. По адресам проживания подозреваемых были проведены обыски, во время которых полицейские изъяли компьютерную технику, отрезок металлической трубы и нож … Решением Заинского городского суда в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятерым назначен домашний арест", - говорится в сообщении.По факту драки также возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".МВД уточняет, что в ходе обыска в доме 46-летнего заинца был найден предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Согласно проведенному исследованию, представленный предмет является гладкоствольным атипичным огнестрельным оружием – пистолетом, изготовленным самодельным способом по типу однозарядных дульнозарядных пистолетов. В отношении мужчины за незаконное хранение оружия возбуждено уголовное дело.Кроме того, в кармане одного из участников драки во время досмотра был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения и трубка, используемая для курения, с неизвестным осадком внутри. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество общим весом около 2 граммов является марихуаной. По факту обнаружения наркотических средств проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210809/draka-1744991889.html

https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html

https://ria.ru/20210730/draka-1743678164.html

республика татарстан (татарстан)

заинский район

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происшествия, республика татарстан (татарстан), заинский район