Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/arest-1745218891.html
В Татарстане шесть человек арестовали после драки в кафе
В Татарстане шесть человек арестовали после драки в кафе - РИА Новости, 10.08.2021
В Татарстане шесть человек арестовали после драки в кафе
Полицейские установили всех участников массовой драки в одном из кафе Заинска в ночь на 2 августа, шесть человек по решению суда арестованы, сообщает МВД по... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:56
2021-08-10T17:13
происшествия
республика татарстан (татарстан)
заинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745234680_0:629:1808:1646_1920x0_80_0_0_664b8a6b421aa418917017506bebf8f2.jpg
КАЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Полицейские установили всех участников массовой драки в одном из кафе Заинска в ночь на 2 августа, шесть человек по решению суда арестованы, сообщает МВД по Татарстану.Ранее МВД сообщило, что в ночь на 2 августа в дежурную часть ОМВД России по Заинскому району поступило сообщение о драке в одном из кафе города: между посетителями возник конфликт, переросший в драку, участники которой стали кидать друг в друга стулья. В результате конфликта в больницу с колото-резаными ранениями были доставлены двое мужчин 26 и 32 лет.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "умышленное уничтожение или повреждение имущества"."В результате были задержаны 16 человек. По адресам проживания подозреваемых были проведены обыски, во время которых полицейские изъяли компьютерную технику, отрезок металлической трубы и нож … Решением Заинского городского суда в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятерым назначен домашний арест", - говорится в сообщении.По факту драки также возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".МВД уточняет, что в ходе обыска в доме 46-летнего заинца был найден предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Согласно проведенному исследованию, представленный предмет является гладкоствольным атипичным огнестрельным оружием – пистолетом, изготовленным самодельным способом по типу однозарядных дульнозарядных пистолетов. В отношении мужчины за незаконное хранение оружия возбуждено уголовное дело.Кроме того, в кармане одного из участников драки во время досмотра был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения и трубка, используемая для курения, с неизвестным осадком внутри. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество общим весом около 2 граммов является марихуаной. По факту обнаружения наркотических средств проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210809/draka-1744991889.html
https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html
https://ria.ru/20210730/draka-1743678164.html
республика татарстан (татарстан)
заинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745234680_0:459:1808:1815_1920x0_80_0_0_be35650d44441a3ccf2aba2f71074d77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика татарстан (татарстан), заинский район
16:56 10.08.2021 (обновлено: 17:13 10.08.2021)
 
В Татарстане шесть человек арестовали после драки в кафе

В Татарстане шесть человек арестовали после массовой драки в кафе Заинска

© ГУ МВД по Республике ТатарстанЗадержанные после драки в кафе в Заинске
Задержанные после драки в кафе в Заинске
© ГУ МВД по Республике Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Полицейские установили всех участников массовой драки в одном из кафе Заинска в ночь на 2 августа, шесть человек по решению суда арестованы, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее МВД сообщило, что в ночь на 2 августа в дежурную часть ОМВД России по Заинскому району поступило сообщение о драке в одном из кафе города: между посетителями возник конфликт, переросший в драку, участники которой стали кидать друг в друга стулья. В результате конфликта в больницу с колото-резаными ранениями были доставлены двое мужчин 26 и 32 лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 09:18
В Москве задержали мужчину, устроившего драку в кафе из-за замечания
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
"В результате были задержаны 16 человек. По адресам проживания подозреваемых были проведены обыски, во время которых полицейские изъяли компьютерную технику, отрезок металлической трубы и нож … Решением Заинского городского суда в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятерым назначен домашний арест", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 13:47
В Мытищах произошла массовая драка
По факту драки также возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
МВД уточняет, что в ходе обыска в доме 46-летнего заинца был найден предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Согласно проведенному исследованию, представленный предмет является гладкоствольным атипичным огнестрельным оружием – пистолетом, изготовленным самодельным способом по типу однозарядных дульнозарядных пистолетов. В отношении мужчины за незаконное хранение оружия возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в кармане одного из участников драки во время досмотра был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения и трубка, используемая для курения, с неизвестным осадком внутри. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество общим весом около 2 граммов является марихуаной. По факту обнаружения наркотических средств проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:59
СК начал проверку после массовой драки в Симферополе
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Заинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
02:20Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Лента новостейМолния