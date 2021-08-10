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Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни - РИА Новости, 10.08.2021
Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
Если нитраты и есть в арбузе или дыне, то они находятся около корки, поэтому стоит их есть до зеленой части, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T03:11
2021-08-10T03:11
общество
антонина стародубова
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Если нитраты и есть в арбузе или дыне, то они находятся около корки, поэтому стоит их есть до зеленой части, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Основные вредные вещества - нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части", - рассказала Стародубова.При этом она отметила, что лучше выбирать такие плоды, чтобы их можно было съесть, не оставляя на следующий день. Разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой.
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общество, антонина стародубова, россия
03:11 10.08.2021
 
Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни

Главный диетолог Москвы Стародубова рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни

© Pixabay / GrantourДыня и арбуз
Дыня и арбуз - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Pixabay / Grantour
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Если нитраты и есть в арбузе или дыне, то они находятся около корки, поэтому стоит их есть до зеленой части, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Основные вредные вещества - нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части", - рассказала Стародубова.
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При этом она отметила, что лучше выбирать такие плоды, чтобы их можно было съесть, не оставляя на следующий день. Разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой.
 
ОбществоАнтонина СтародубоваРоссия
 
 
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