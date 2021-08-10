https://ria.ru/20210810/arbuz-1745128929.html

Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни

Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни - РИА Новости, 10.08.2021

Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни

Если нитраты и есть в арбузе или дыне, то они находятся около корки, поэтому стоит их есть до зеленой части, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T03:11

2021-08-10T03:11

2021-08-10T03:11

общество

антонина стародубова

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Если нитраты и есть в арбузе или дыне, то они находятся около корки, поэтому стоит их есть до зеленой части, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Основные вредные вещества - нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части", - рассказала Стародубова.При этом она отметила, что лучше выбирать такие плоды, чтобы их можно было съесть, не оставляя на следующий день. Разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой.

https://ria.ru/20210805/nitraty-1744427753.html

россия

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2021

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общество, антонина стародубова, россия