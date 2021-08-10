https://ria.ru/20210810/afganistan-1745172962.html

Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф

Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф - РИА Новости, 10.08.2021

Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф

Афганской армии удалось отразить попытки боевиков радикального движения "Талибан"* приблизиться к Мазари-Шарифу — столице северной провинции Балх, сообщил... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:56

2021-08-10T12:56

2021-08-10T14:34

в мире

талибан

москва

кундуз (провинция)

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744499911_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_a396688bc6f44a72a306a7b2e265f09a.jpg

КАБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Афганской армии удалось отразить попытки боевиков радикального движения "Талибан"* приблизиться к Мазари-Шарифу — столице северной провинции Балх, сообщил представитель военных.По их данным, в понедельник талибы хотели прорвать линию обороны Имама Бакри в округе Дихдади (Dihdadi) и захватить опорный пункт в округе Нахри-Шахи (Nahr-e Shahi). В результате столкновений бойцы правительственных сил ликвидировали более 80 боевиков, их базу, а также уничтожили запасы снаряжения и взрывчатки.Операцию проводили при поддержке ВВС и бойцов народного ополчения.Талибы ранее заявили, что ситуация в районе полностью вышла из-под контроля властей, и объявили о скорой победе.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210810/afganistan-1745129193.html

https://ria.ru/20210806/taliban-1744741892.html

москва

кундуз (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, москва, кундуз (провинция), обострение ситуации в афганистане