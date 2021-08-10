12:56 10.08.2021 (обновлено: 14:34 10.08.2021)
Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф
Представитель ВС Афганистана: армия отразила наступление талибов на город Мазари-Шариф
© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
По их данным, в понедельник талибы хотели прорвать линию обороны Имама Бакри в округе Дихдади (Dihdadi) и захватить опорный пункт в округе Нахри-Шахи (Nahr-e Shahi). В результате столкновений бойцы правительственных сил ликвидировали более 80 боевиков, их базу, а также уничтожили запасы снаряжения и взрывчатки.
Операцию проводили при поддержке ВВС и бойцов народного ополчения.
Талибы ранее заявили, что ситуация в районе полностью вышла из-под контроля властей, и объявили о скорой победе.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.
По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.