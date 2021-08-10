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Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф
Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф - РИА Новости, 10.08.2021
Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф
Афганской армии удалось отразить попытки боевиков радикального движения "Талибан"* приблизиться к Мазари-Шарифу — столице северной провинции Балх, сообщил... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:56
2021-08-10T14:34
в мире
талибан
москва
кундуз (провинция)
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Афганской армии удалось отразить попытки боевиков радикального движения "Талибан"* приблизиться к Мазари-Шарифу — столице северной провинции Балх, сообщил представитель военных.По их данным, в понедельник талибы хотели прорвать линию обороны Имама Бакри в округе Дихдади (Dihdadi) и захватить опорный пункт в округе Нахри-Шахи (Nahr-e Shahi). В результате столкновений бойцы правительственных сил ликвидировали более 80 боевиков, их базу, а также уничтожили запасы снаряжения и взрывчатки.Операцию проводили при поддержке ВВС и бойцов народного ополчения.Талибы ранее заявили, что ситуация в районе полностью вышла из-под контроля властей, и объявили о скорой победе.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210810/afganistan-1745129193.html
https://ria.ru/20210806/taliban-1744741892.html
москва
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в мире, талибан, москва, кундуз (провинция), обострение ситуации в афганистане
12:56 10.08.2021 (обновлено: 14:34 10.08.2021)
 
Афганские военные отразили наступление талибов на город Мазари-Шариф

Представитель ВС Афганистана: армия отразила наступление талибов на город Мазари-Шариф

© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Афганской армии удалось отразить попытки боевиков радикального движения "Талибан"* приблизиться к Мазари-Шарифу — столице северной провинции Балх, сообщил представитель военных.
По их данным, в понедельник талибы хотели прорвать линию обороны Имама Бакри в округе Дихдади (Dihdadi) и захватить опорный пункт в округе Нахри-Шахи (Nahr-e Shahi). В результате столкновений бойцы правительственных сил ликвидировали более 80 боевиков, их базу, а также уничтожили запасы снаряжения и взрывчатки.
Операцию проводили при поддержке ВВС и бойцов народного ополчения.
Талибы ранее заявили, что ситуация в районе полностью вышла из-под контроля властей, и объявили о скорой победе.
Военная операция в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
03:43
США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.

По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 18:00
Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков
 
В миреТалибанМоскваКундуз (провинция)Обострение ситуации в Афганистане
 
 
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