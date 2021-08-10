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https://ria.ru/20210810/afganistan-1745160354.html
В Афганистане ликвидировали более 360 талибов за сутки
В Афганистане ликвидировали более 360 талибов за сутки - РИА Новости, 10.08.2021
В Афганистане ликвидировали более 360 талибов за сутки
Афганские военные за минувшие сутки ликвидировали более 360 боевиков движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) в провинциях... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:36
2021-08-10T11:36
в мире
талибан
афганистан
кандагар (провинция)
кундуз (провинция)
пактия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Афганские военные за минувшие сутки ликвидировали более 360 боевиков движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Кандагар и других, сообщает министерство обороны."Был ликвидирован 361 террорист и 145 ранено в результате операций сил обороны и безопасности (ANDSF) Афганистана в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Майдан-Вардак, Кандагар, Сари-Пуль, Гильменд, Кундуз и Баглан за последние 24 часа", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили Зарандж - административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе Кундуз в 60 километрах от погранперехода в Таджикистан.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль талибов может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html
афганистан
кандагар (провинция)
кундуз (провинция)
пактия
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, кандагар (провинция), кундуз (провинция), пактия, обострение ситуации в афганистане
11:36 10.08.2021
 
В Афганистане ликвидировали более 360 талибов за сутки

Минобороны Афганистана: более 360 талибов ликвидированы в стране за сутки

© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Афганские военные за минувшие сутки ликвидировали более 360 боевиков движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Кандагар и других, сообщает министерство обороны.
"Был ликвидирован 361 террорист и 145 ранено в результате операций сил обороны и безопасности (ANDSF) Афганистана в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Майдан-Вардак, Кандагар, Сари-Пуль, Гильменд, Кундуз и Баглан за последние 24 часа", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 01:22
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили Зарандж - административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе Кундуз в 60 километрах от погранперехода в Таджикистан.
По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль талибов может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанАфганистанКандагар (провинция)Кундуз (провинция)ПактияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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