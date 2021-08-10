https://ria.ru/20210810/afganistan-1745131969.html

Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник

Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник - РИА Новости, 10.08.2021

Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник

Переговоры в катарской столице Дохе по ситуации в Афганистане с участием талибов начнутся во вторник, сообщил РИА Новости источник в афганском министерстве по... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T07:20

2021-08-10T07:20

2021-08-10T07:27

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талибан

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афганистан

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КАБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Переговоры в катарской столице Дохе по ситуации в Афганистане с участием талибов начнутся во вторник, сообщил РИА Новости источник в афганском министерстве по вопросам мира."Переговоры начнутся во вторник и продлятся 3 дня", - сообщил источник.Согласно источнику, на встрече также будут присутствовать представители радикального движения "Талибан"*.Сообщается, что афганское правительство на переговорах будут представлять глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, бывший глава национального директората безопасности Афганистана (NDS) Масум Станекзай и министр по вопросам мира Сайед Садат Мансур Надери.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/taliban-1745065051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/afganistan-1744987381.html

доха

афганистан

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в мире, талибан, доха, афганистан