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США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане - РИА Новости, 10.08.2021
США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху на переговоры по ситуации в республике. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T03:43
2021-08-10T09:15
в мире
сша
талибан
доха
афганистан
залмай халилзад
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху на переговоры по ситуации в республике.Халилзад также будет настаивать на том, чтобы радикальное движение "Талибан"* прекратило наступление.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз.По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210809/taliban-1745086676.html
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в мире, сша, талибан, доха, афганистан, залмай халилзад
03:43 10.08.2021 (обновлено: 09:15 10.08.2021)
 
США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане

Спецпредставитель США Халилзад попытается убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоенная операция в Кандагаре
Военная операция в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху на переговоры по ситуации в республике.

"На трех раундах заседаний в течение трех дней представители стран региона и других государств, а также многонациональные организации будут настаивать на снижении уровня насилия и прекращении огня, а также на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой", — говорится в релизе на сайте Госдепартамента.

Халилзад также будет настаивать на том, чтобы радикальное движение "Талибан"* прекратило наступление.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
Табличка на столе представителей движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 17:35
"Талибан"* заявил, что власти потеряли контроль над ситуацией в Афганистане
Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз.

По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 15:42В мире
Источник: "Талибан"* захватил очередную столицу провинции Афганистана
 
В миреСШАТалибанДохаАфганистанЗалмай Халилзад
 
 
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