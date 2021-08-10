03:43 10.08.2021 (обновлено: 09:15 10.08.2021)
США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
Спецпредставитель США Халилзад попытается убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху на переговоры по ситуации в республике.
"На трех раундах заседаний в течение трех дней представители стран региона и других государств, а также многонациональные организации будут настаивать на снижении уровня насилия и прекращении огня, а также на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой", — говорится в релизе на сайте Госдепартамента.
Халилзад также будет настаивать на том, чтобы радикальное движение "Талибан"* прекратило наступление.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз.
По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
*Террористическая организация, запрещенная в России.