https://ria.ru/20210810/afganistan-1745129193.html

США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане

США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане - РИА Новости, 10.08.2021

США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху на переговоры по ситуации в республике. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T03:43

2021-08-10T03:43

2021-08-10T09:15

в мире

сша

талибан

доха

афганистан

залмай халилзад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742493613_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_6540ca662df03253d5dae607a7a77550.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху на переговоры по ситуации в республике.Халилзад также будет настаивать на том, чтобы радикальное движение "Талибан"* прекратило наступление.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз.По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210809/taliban-1745086676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/taliban-1745065051.html

сша

доха

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, доха, афганистан, залмай халилзад