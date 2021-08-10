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Посол Ирана рассказал о переговорах по задолженности за АЭС "Бушер"

Посол Ирана рассказал о переговорах по задолженности за АЭС "Бушер" - РИА Новости, 10.08.2021

Посол Ирана рассказал о переговорах по задолженности за АЭС "Бушер"

Тегеран надеется решить с Москвой вопрос задолженности за атомную электростанцию "Бушер", заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:00

2021-08-10T14:00

2021-08-10T14:05

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Тегеран надеется решить с Москвой вопрос задолженности за атомную электростанцию "Бушер", заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Что касается задолженности Ирана по ядерной станции, мы ведём переговоры с нашими российскими коллегами и непременно придем к решению этого вопроса", - сказал посол в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.Сооружение энергоблоков АЭС " Бушер " считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Посольство России в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в Иран.

https://ria.ru/20210519/magate-1733030756.html

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в мире, тегеран (город), москва, бушерская аэс, аэс "бушер", казем джалали, россия