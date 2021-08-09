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Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей
Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей - РИА Новости, 09.08.2021
Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей
Минсельхоз РФ поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения "человеческих" лекарств для лечения животных, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:27
2021-08-09T14:27
общество
владимир бурматов
единая россия
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения "человеческих" лекарств для лечения животных, сообщил журналистам глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия")."Ведомство поддержало внесение изменений в законодательство в части ускоренной экспертизы лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - сообщил политик.По его словам, это должно позволить существенно расширить перечень ветеринарных препаратов и эффективнее проводить анестезию, лечить сложные заболевания у животных, заниматься их профилактикой."Кто хоть раз с этим сталкивался, тот знает, насколько сейчас скуден перечень ветеринарных препаратов (всего 2 тысячи наименований). Перечень медицинских "человеческих" лекарств в десять раз объемнее. Но использовать их ветеринарам приходится на свой страх и риск, официально ветклиники их закупить не могут и идут на всевозможные ухищрения, чтобы спасти хвостатые жизни", - добавил Бурматов.Также он сообщил о намерении легализовать их использование в ветеринарии."Поддержка Минсельхоза – это хорошо. Двигаемся дальше. Поправки в законодательство будут подготовлены нами уже на этой неделе. Буду держать в курсе", - добавил он.
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общество, владимир бурматов, единая россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
14:27 09.08.2021
 
Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей

Глава комитета Госдумы Бурматов: Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВетеринарная аптека в одном из зоомагазинов сети "Четыре лапы" в Москве
Ветеринарная аптека в одном из зоомагазинов сети Четыре лапы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения "человеческих" лекарств для лечения животных, сообщил журналистам глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия").
"Ведомство поддержало внесение изменений в законодательство в части ускоренной экспертизы лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - сообщил политик.
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По его словам, это должно позволить существенно расширить перечень ветеринарных препаратов и эффективнее проводить анестезию, лечить сложные заболевания у животных, заниматься их профилактикой.
"Кто хоть раз с этим сталкивался, тот знает, насколько сейчас скуден перечень ветеринарных препаратов (всего 2 тысячи наименований). Перечень медицинских "человеческих" лекарств в десять раз объемнее. Но использовать их ветеринарам приходится на свой страх и риск, официально ветклиники их закупить не могут и идут на всевозможные ухищрения, чтобы спасти хвостатые жизни", - добавил Бурматов.
Также он сообщил о намерении легализовать их использование в ветеринарии.
"Поддержка Минсельхоза – это хорошо. Двигаемся дальше. Поправки в законодательство будут подготовлены нами уже на этой неделе. Буду держать в курсе", - добавил он.
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ОбществоВладимир БурматовЕдиная РоссияГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
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