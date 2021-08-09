https://ria.ru/20210809/zhivotnye-1745049827.html
Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей
Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей - РИА Новости, 09.08.2021
Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей
Минсельхоз РФ поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения "человеческих" лекарств для лечения животных, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:27
2021-08-09T14:27
2021-08-09T14:27
общество
владимир бурматов
единая россия
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения "человеческих" лекарств для лечения животных, сообщил журналистам глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия")."Ведомство поддержало внесение изменений в законодательство в части ускоренной экспертизы лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - сообщил политик.По его словам, это должно позволить существенно расширить перечень ветеринарных препаратов и эффективнее проводить анестезию, лечить сложные заболевания у животных, заниматься их профилактикой."Кто хоть раз с этим сталкивался, тот знает, насколько сейчас скуден перечень ветеринарных препаратов (всего 2 тысячи наименований). Перечень медицинских "человеческих" лекарств в десять раз объемнее. Но использовать их ветеринарам приходится на свой страх и риск, официально ветклиники их закупить не могут и идут на всевозможные ухищрения, чтобы спасти хвостатые жизни", - добавил Бурматов.Также он сообщил о намерении легализовать их использование в ветеринарии."Поддержка Минсельхоза – это хорошо. Двигаемся дальше. Поправки в законодательство будут подготовлены нами уже на этой неделе. Буду держать в курсе", - добавил он.
https://ria.ru/20210727/kotiki-1742329905.html
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общество, владимир бурматов, единая россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей
Глава комитета Госдумы Бурматов: Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ
поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения "человеческих" лекарств для лечения животных, сообщил журналистам глава комитета ГД
по экологии Владимир Бурматов
("Единая Россия
").
"Ведомство поддержало внесение изменений в законодательство в части ускоренной экспертизы лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - сообщил политик.
По его словам, это должно позволить существенно расширить перечень ветеринарных препаратов и эффективнее проводить анестезию, лечить сложные заболевания у животных, заниматься их профилактикой.
"Кто хоть раз с этим сталкивался, тот знает, насколько сейчас скуден перечень ветеринарных препаратов (всего 2 тысячи наименований). Перечень медицинских "человеческих" лекарств в десять раз объемнее. Но использовать их ветеринарам приходится на свой страх и риск, официально ветклиники их закупить не могут и идут на всевозможные ухищрения, чтобы спасти хвостатые жизни", - добавил Бурматов.
Также он сообщил о намерении легализовать их использование в ветеринарии.
"Поддержка Минсельхоза – это хорошо. Двигаемся дальше. Поправки в законодательство будут подготовлены нами уже на этой неделе. Буду держать в курсе", - добавил он.