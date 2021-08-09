https://ria.ru/20210809/zhivotnye-1745049827.html

Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей

Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей - РИА Новости, 09.08.2021

Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей

Минсельхоз РФ поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения "человеческих" лекарств для лечения животных, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:27

2021-08-09T14:27

2021-08-09T14:27

общество

владимир бурматов

единая россия

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения "человеческих" лекарств для лечения животных, сообщил журналистам глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия")."Ведомство поддержало внесение изменений в законодательство в части ускоренной экспертизы лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - сообщил политик.По его словам, это должно позволить существенно расширить перечень ветеринарных препаратов и эффективнее проводить анестезию, лечить сложные заболевания у животных, заниматься их профилактикой."Кто хоть раз с этим сталкивался, тот знает, насколько сейчас скуден перечень ветеринарных препаратов (всего 2 тысячи наименований). Перечень медицинских "человеческих" лекарств в десять раз объемнее. Но использовать их ветеринарам приходится на свой страх и риск, официально ветклиники их закупить не могут и идут на всевозможные ухищрения, чтобы спасти хвостатые жизни", - добавил Бурматов.Также он сообщил о намерении легализовать их использование в ветеринарии."Поддержка Минсельхоза – это хорошо. Двигаемся дальше. Поправки в законодательство будут подготовлены нами уже на этой неделе. Буду держать в курсе", - добавил он.

https://ria.ru/20210727/kotiki-1742329905.html

https://ria.ru/20210621/dgtu-1737383594.html

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общество, владимир бурматов, единая россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия