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В Госдуме предложили запретить въезд тем, кто нападает на русскоговорящих
В Госдуме предложили запретить въезд тем, кто нападает на русскоговорящих - РИА Новости, 09.08.2021
В Госдуме предложили запретить въезд тем, кто нападает на русскоговорящих
Депутаты Госдумы предложили проработать ответные меры на случаи ущемления русскоговорящих жителей других стран, написал у себя в Telegram-канале спикер палаты... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:42
2021-08-09T12:42
2021-08-09T13:58
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили проработать ответные меры на случаи ущемления русскоговорящих жителей других стран, написал у себя в Telegram-канале спикер палаты Вячеслав Володин.Так законодатели отреагировали на нападение на девушку-продавца в Киргизии, которая разговаривала с покупателем на русском языке.Кроме того, Совет Госдумы решил подготовить обращение на имя председателя киргизского парламента с призывом взять ситуацию на личный контроль."Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны", — заключил Володин.
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в мире, вячеслав володин, россия, киргизия, бишкек, госдума рф
12:42 09.08.2021 (обновлено: 13:58 09.08.2021)
В Госдуме предложили запретить въезд тем, кто нападает на русскоговорящих
Спикер Госдумы Володин: депутаты предложили запретить въезд тем, кто нападает на русскоговорящих