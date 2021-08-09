https://ria.ru/20210809/zabeg-1745021496.html

Своя ноша не тянет: забег с женами на плечах в Венгрии

Своя ноша не тянет: забег с женами на плечах в Венгрии - РИА Новости, 09.08.2021

Своя ноша не тянет: забег с женами на плечах в Венгрии

По-настоящему крепкой семье не страшны никакие преграды, показал турнир по по переноске жен в Венгрии. Состязание для самых любящих и выносливых — в фотоленте... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:45

2021-08-09T13:45

2021-08-09T16:19

фото

венгрия

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По-настоящему крепкой семье не страшны никакие преграды, показал турнир по по переноске жен в Венгрии. Состязание для самых любящих и выносливых — в фотоленте Ria.ru.

венгрия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, венгрия