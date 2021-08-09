Своя ноша не тянет: забег с женами на плечах в Венгрии
После тяжелого коронавирусного года всем нужны положительные эмоции.
В Венгрии, например, устроили национальные соревнования по переноске жен.
Больше 40 супружеских пар отважились на рискованный совместный забег.
Участникам предстояло преодолеть изнурительную 260-метровую полосу препятствий.
Участникам предстояло преодолеть изнурительную 260-метровую полосу препятствий.
Ронять любимую нельзя.
Подъем, спуск, водная преграда — все испытания надо пройти вместе.
Считается, что подобные состязания существовали еще во времена викингов.
Забег с женами в Венгрии.
Самый известный чемпионат по переноске жен проводят с 1995 года в Финляндии.
Самый известный чемпионат по переноске жен проводят с 1995 года в Финляндии.
Турнир имеет статус международного и с каждым годом собирает все больше участников.
Турнир имеет статус международного и с каждым годом собирает все больше участников.