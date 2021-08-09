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Своя ноша не тянет: забег с женами на плечах в Венгрии
Своя ноша не тянет: забег с женами на плечах в Венгрии - РИА Новости, 09.08.2021
Своя ноша не тянет: забег с женами на плечах в Венгрии
По-настоящему крепкой семье не страшны никакие преграды, показал турнир по по переноске жен в Венгрии. Состязание для самых любящих и выносливых — в фотоленте... РИА Новости, 09.08.2021
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фото
венгрия
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По-настоящему крепкой семье не страшны никакие преграды, показал турнир по по переноске жен в Венгрии. Состязание для самых любящих и выносливых — в фотоленте Ria.ru.
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4.7
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фото, фото, венгрия
13:45 09.08.2021 (обновлено: 16:19 09.08.2021)
 

Своя ноша не тянет: забег с женами на плечах в Венгрии

Читать ria.ru в
По-настоящему крепкой семье не страшны никакие преграды, показал турнир по по переноске жен в Венгрии. Состязание для самых любящих и выносливых — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Marton Monus

После тяжелого коронавирусного года всем нужны положительные эмоции.

Бег с женами на плечах в Венгрии
1 из 10

После тяжелого коронавирусного года всем нужны положительные эмоции.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

В Венгрии, например, устроили национальные соревнования по переноске жен.

Бег с женами на плечах в Венгрии
2 из 10

В Венгрии, например, устроили национальные соревнования по переноске жен.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

Больше 40 супружеских пар отважились на рискованный совместный забег.

Бег с женами на плечах в Венгрии
3 из 10

Больше 40 супружеских пар отважились на рискованный совместный забег.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

Участникам предстояло преодолеть изнурительную 260-метровую полосу препятствий.

Бег с женами на плечах в Венгрии
4 из 10

Участникам предстояло преодолеть изнурительную 260-метровую полосу препятствий.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

Ронять любимую нельзя.

Бег с женами на плечах в Венгрии
5 из 10

Ронять любимую нельзя.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

Подъем, спуск, водная преграда — все испытания надо пройти вместе.

Бег с женами на плечах в Венгрии
6 из 10

Подъем, спуск, водная преграда — все испытания надо пройти вместе.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

Считается, что подобные состязания существовали еще во времена викингов.

Бег с женами на плечах в Венгрии
7 из 10

Считается, что подобные состязания существовали еще во времена викингов.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

Забег с женами в Венгрии.

Бег с женами на плечах в Венгрии
8 из 10

Забег с женами в Венгрии.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

Самый известный чемпионат по переноске жен проводят с 1995 года в Финляндии.

Бег с женами на плечах в Венгрии
9 из 10

Самый известный чемпионат по переноске жен проводят с 1995 года в Финляндии.

© REUTERS / Marton Monus
© REUTERS / Marton Monus

Турнир имеет статус международного и с каждым годом собирает все больше участников.

Бег с женами на плечах в Венгрии
10 из 10

Турнир имеет статус международного и с каждым годом собирает все больше участников.

© REUTERS / Marton Monus
 
ФотоВенгрия
 
 
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