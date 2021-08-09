"Пирожки с ядом": ФСБ раскрыла планы японцев по диверсии против СССР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Японские военные, несмотря на действовавший пакт о нейтралитете, готовились обучать своих агентов в случае войны с СССР совершать диверсии против Красной армии с использованием ядов. Об этом свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — стенографическая запись заседания японского Центрального комитета обороны, состоявшегося 10 июня 1942 года, которое посетил командующий Квантунской армией Умэдзу Есидзиро.Судя по стенограмме, далее участники обсуждали, как в армейских документах обосновывать планы применения ядов. Старший секретарь комитета Катакура предложил для этого писать, используя фразу "для борьбы против диверсионных действий принимать все возможные меры". "То есть исправить так, чтобы не упоминать ядовитых веществ", — добавил Катакура."Речь идет не об обороне против диверсионных действий противника, а о том, что мы будем совершать диверсионные акты. <…> Я говорю, что мы будем пользоваться ядами", — сказал на это Нагатомо. "Это самое лучшее для таких случаев, как высадка авиадесанта противником", — подчеркнул он.По словам Нагатомо, "убивать можно и дубиной, и прочим". "Но ведь нельзя же действовать так напролом", — добавил он. — "Значит, нужно действовать ядом?" — уточнил Катакура. — "Да", — подтвердил Нагатомо.Двадцать седьмого сентября 1940 года страны "оси" в Берлине подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств.Тринадцатого апреля 1941 года СССР и Япония в Москве подписали договор о взаимном нейтралитете. Это позволило советскому руководству на некоторое время обезопасить восточные границы, но не изменило общей расстановки сил. Тем не менее в годы войны Токио оставался союзником гитлеровской Германии и не отказывался от плана войны против Москвы.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил ей войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Конфликт завершился разгромом Квантунской армии, 2 сентября 1945 года японское правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Японские военные, несмотря на действовавший пакт о нейтралитете, готовились обучать своих агентов в случае войны с СССР совершать диверсии против Красной армии с использованием ядов. Об этом свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ.
Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — стенографическая запись заседания японского Центрального комитета обороны, состоявшегося 10 июня 1942 года, которое посетил командующий Квантунской армией Умэдзу Есидзиро.
"Нам нужно подумать также и о диверсии с применением ядов. <...> Можно, например, заманив пять-шесть человек противника, накормить их отравленными пирожками или отравить колодец. Я думаю, что таким мероприятиям следует обучать еще с мирного времени, в особенности переселенцев-колонистов, и, соответственно, руководить ими", — заявил на встрече член комитета Нагатомо.
Судя по стенограмме, далее участники обсуждали, как в армейских документах обосновывать планы применения ядов. Старший секретарь комитета Катакура предложил для этого писать, используя фразу "для борьбы против диверсионных действий принимать все возможные меры". "То есть исправить так, чтобы не упоминать ядовитых веществ", — добавил Катакура.
"Речь идет не об обороне против диверсионных действий противника, а о том, что мы будем совершать диверсионные акты. <…> Я говорю, что мы будем пользоваться ядами", — сказал на это Нагатомо. "Это самое лучшее для таких случаев, как высадка авиадесанта противником", — подчеркнул он.
По словам Нагатомо, "убивать можно и дубиной, и прочим". "Но ведь нельзя же действовать так напролом", — добавил он. — "Значит, нужно действовать ядом?" — уточнил Катакура. — "Да", — подтвердил Нагатомо.
Двадцать седьмого сентября 1940 года страны "оси" в Берлине подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств.
Тринадцатого апреля 1941 года СССР и Япония в Москве подписали договор о взаимном нейтралитете. Это позволило советскому руководству на некоторое время обезопасить восточные границы, но не изменило общей расстановки сил. Тем не менее в годы войны Токио оставался союзником гитлеровской Германии и не отказывался от плана войны против Москвы.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил ей войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Конфликт завершился разгромом Квантунской армии, 2 сентября 1945 года японское правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
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