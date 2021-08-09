https://ria.ru/20210809/xiaomi-1745007689.html

Новый бюджетный смартфон от Xiaomi получит огромный экран

Новый бюджетный смартфон от Xiaomi получит огромный экран - РИА Новости, 09.08.2021

Новый бюджетный смартфон от Xiaomi получит огромный экран

Очередное поколение недорогого смартфона Xiaomi Redmi получит новый процессор и качественную камеру. Новинка, которую еще официально не представили, раскрыта... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:18

2021-08-09T11:18

2021-08-09T11:18

наука

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередное поколение недорогого смартфона Xiaomi Redmi получит новый процессор и качественную камеру. Новинка, которую еще официально не представили, раскрыта розничными продавцами, сообщает GSMArena.Внешне Redmi 10 напоминает старшую линейку Note — врезанная фронтальная камера и квадратный камерный модуль. Смартфон получит крупный 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц.За производительность будет отвечать недавно анонсированный процессор Mediatek Helio G88. Это восьмиядерная платформа, работающими на частоте 2,0 ГГц. Устройство будет доступно с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.Основную 50-мегапиксельную камера дополнят "ширик" на 8 Мп и два 2-мегапиксельных сенсора для макросъемки и боке. Redmi 10 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.Дата выхода смартфона не называется, однако устройство может быть представлено уже в августе. Стоимость Redmi 10 составит 185 долларов (примерно 13 тысяч рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210806/xiaomi-1744639327.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, xiaomi inc, android