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ЦИК исключил кандидата от эсеров из списка на выборы в Госдуму

ЦИК исключил кандидата от эсеров из списка на выборы в Госдуму - РИА Новости, 09.08.2021

ЦИК исключил кандидата от эсеров из списка на выборы в Госдуму

Центризбирком РФ на заседании в понедельник исключил кандидата от "Справедливой России - За правду" Андрея Ковалева из федерального списка партии для участия в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:55

2021-08-09T18:55

2021-08-09T18:55

политика

захар прилепин

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ на заседании в понедельник исключил кандидата от "Справедливой России - За правду" Андрея Ковалева из федерального списка партии для участия в осенних выборах депутатов Госдумы."ЦИК РФ постановляет исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", кандидата Ковалева Андрея Аркадьевича (№1, региональная группа №21)", - говорится в постановлении.Уточняется, что кандидат был исключен на основании личного письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах.ЦИК 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Справедливая Россия - За правду" в количестве 302 человек. В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата во главе с лидером "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым, в их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210721/nds-1742212565.html

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