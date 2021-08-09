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ЦИК исключил кандидата от эсеров из списка на выборы в Госдуму
ЦИК исключил кандидата от эсеров из списка на выборы в Госдуму - РИА Новости, 09.08.2021
ЦИК исключил кандидата от эсеров из списка на выборы в Госдуму
Центризбирком РФ на заседании в понедельник исключил кандидата от "Справедливой России - За правду" Андрея Ковалева из федерального списка партии для участия в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:55
2021-08-09T18:55
политика
захар прилепин
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ на заседании в понедельник исключил кандидата от "Справедливой России - За правду" Андрея Ковалева из федерального списка партии для участия в осенних выборах депутатов Госдумы."ЦИК РФ постановляет исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", кандидата Ковалева Андрея Аркадьевича (№1, региональная группа №21)", - говорится в постановлении.Уточняется, что кандидат был исключен на основании личного письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах.ЦИК 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Справедливая Россия - За правду" в количестве 302 человек. В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата во главе с лидером "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым, в их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, захар прилепин, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
18:55 09.08.2021
 
ЦИК исключил кандидата от эсеров из списка на выборы в Госдуму

ЦИК исключил кандидата от "Справедливой России - За правду" Ковалева из списка на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ на заседании в понедельник исключил кандидата от "Справедливой России - За правду" Андрея Ковалева из федерального списка партии для участия в осенних выборах депутатов Госдумы.
"ЦИК РФ постановляет исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", кандидата Ковалева Андрея Аркадьевича (№1, региональная группа №21)", - говорится в постановлении.
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Уточняется, что кандидат был исключен на основании личного письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах.
ЦИК 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Справедливая Россия - За правду" в количестве 302 человек. В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата во главе с лидером "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым, в их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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ПолитикаЗахар ПрилепинГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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