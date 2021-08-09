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КПРФ обжалует снятие Грудинина с выборов в Госдуму
КПРФ обжалует снятие Грудинина с выборов в Госдуму - РИА Новости, 09.08.2021
КПРФ обжалует снятие Грудинина с выборов в Госдуму
КПРФ обжалует решение Центризбиркома об исключении главы Совхоза имени Ленина Павла Грудинина из кандидатов на выборах в Госдуму вплоть до Европейского суда по... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:02
2021-08-09T18:09
политика
геннадий зюганов
генеральная прокуратура рф
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
кпрф
цик рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. КПРФ обжалует решение Центризбиркома об исключении главы Совхоза имени Ленина Павла Грудинина из кандидатов на выборах в Госдуму вплоть до Европейского суда по правам человека, заявил журналистам лидер партии Геннадий Зюганов.На самом заседании лидер коммунистов отмечал, что сам вопрос "выеденного яйца не стоит"."Мы вам безобразничать на этих выборах не дадим. Если мы не найдем решение в суде, нас поддержит вся страна в рамках закона", - обещал Зюганов.Представители ЦИК в свою очередь указывали, что Грудинин должен был избавиться от иностранных активов перед тем, как идти а выборы. Тем не менее, по их словам, у него были акции офшорной компании, поэтому исключение из списка - единственно верное решение."ЦИК относится одинаково ко всем кандидатам", - отметил юрист, представляющий ЦИК.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.В итоге ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям. После этого КПРФ и подала жалобу в Верховный суд.Согласно сообщению на портале партии, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html
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политика, геннадий зюганов, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, кпрф, цик рф, выборы в государственную думу, павел грудинин, россия
18:02 09.08.2021 (обновлено: 18:09 09.08.2021)
 
КПРФ обжалует снятие Грудинина с выборов в Госдуму

Лидер КПРФ Зюганов: партия обжалует снятие Грудинина с выборов в Госдуму вплоть до Европейского суда

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСъезд партии КПРФ
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. КПРФ обжалует решение Центризбиркома об исключении главы Совхоза имени Ленина Павла Грудинина из кандидатов на выборах в Госдуму вплоть до Европейского суда по правам человека, заявил журналистам лидер партии Геннадий Зюганов.
"Мы обжалуем решение суда, пройдем второй круг. Будем обжаловать вплоть до Европейского суда", - заявил он после отказного решения Верховного суда РФ.
На самом заседании лидер коммунистов отмечал, что сам вопрос "выеденного яйца не стоит".
"Мы вам безобразничать на этих выборах не дадим. Если мы не найдем решение в суде, нас поддержит вся страна в рамках закона", - обещал Зюганов.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Представители ЦИК в свою очередь указывали, что Грудинин должен был избавиться от иностранных активов перед тем, как идти а выборы. Тем не менее, по их словам, у него были акции офшорной компании, поэтому исключение из списка - единственно верное решение.
"ЦИК относится одинаково ко всем кандидатам", - отметил юрист, представляющий ЦИК.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.
В итоге ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям. После этого КПРФ и подала жалобу в Верховный суд.
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Памфилова прокомментировала решение ЦИК снять Грудинина с выборов
Согласно сообщению на портале партии, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.
В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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ПолитикаГеннадий ЗюгановГенеральная прокуратура РФЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Госдума РФКПРФЦИК РФВыборы в Государственную думуПавел ГрудининРоссия
 
 
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