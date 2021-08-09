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Лавров: Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму

Лавров: Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 09.08.2021

Лавров: Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму

Москва знает, что Запад готовит почту для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:40

2021-08-09T17:40

2021-08-09T17:50

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва знает, что Запад готовит почту для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего, среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", - сказал Лавров на открытии штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"."Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры", - добавил он.Лавров входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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