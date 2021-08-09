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Лавров: Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму
Лавров: Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 09.08.2021
Лавров: Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму
Москва знает, что Запад готовит почту для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:40
2021-08-09T17:50
в мире
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
москва
единая россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва знает, что Запад готовит почту для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего, среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", - сказал Лавров на открытии штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"."Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры", - добавил он.Лавров входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
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в мире, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, москва, единая россия, общероссийский народный фронт, обсе, анна кузнецова, денис проценко
17:40 09.08.2021 (обновлено: 17:50 09.08.2021)
 
Лавров: Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму

Глава МИД Лавров: Запад готовит почву, чтобы подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва знает, что Запад готовит почту для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего, среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", - сказал Лавров на открытии штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".
"Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры", - добавил он.
Лавров входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
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В миреГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияМоскваЕдиная РоссияОбщероссийский народный фронтОБСЕАнна КузнецоваДенис Проценко
 
 
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