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Шлосберга сняли с выборов в Госдуму
Шлосберга сняли с выборов в Госдуму - РИА Новости, 09.08.2021
Шлосберга сняли с выборов в Госдуму
Член партии "Яблоко" Лев Шлосберг сообщил, что Мосгорсуд отменил его регистрацию кандидатом в Госдуму. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:33
2021-08-09T14:33
2021-08-09T14:39
политика
псковская область
московский городской суд
госдума рф
яблоко
выборы в государственную думу
лев шлосберг
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Член партии "Яблоко" Лев Шлосберг сообщил, что Мосгорсуд отменил его регистрацию кандидатом в Госдуму."Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу № 207 от партии "Зеленые" А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной думы в одномандатном округе", – написал Шлосберг в своем Telegram-канале.В пресс-службе партии подтвердили эту информацию."Будем обжаловать, как Шлосберг и пишет. Юристы партии работают со Шлосбергом, руководство партии держит ситуацию на контроле", – заявил РИА Новости пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев.Как написал Шлосберг, решение суда будет получено в 16 часов 10 августа и обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции."Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым", – отметил Шлосберг.Ранее на странице избиркома Псковской области в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что Шлосберг и другой кандидат от "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность. Позднее кандидатов от "Яблока" Шлосберга и Кузьмина восстановили на выборах в парламент Псковской области.
https://ria.ru/20210730/yabloko-1743618015.html
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политика, псковская область, московский городской суд, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, лев шлосберг, россия
14:33 09.08.2021 (обновлено: 14:39 09.08.2021)
Шлосберга сняли с выборов в Госдуму
Член партии "Яблоко" Шлосберг: Мосгорсуд отменил регистрацию кандидатом в Госдуму