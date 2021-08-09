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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210809/vybory-1745015604.html
Лукашенко рассказал о предложении перенести президентские выборы 2020 года
Лукашенко рассказал о предложении перенести президентские выборы 2020 года - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко рассказал о предложении перенести президентские выборы 2020 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса, но принять... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:55
2021-08-09T11:55
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
коронавирус covid-19
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса, но принять такое решение бы непорядочно и незаконно."Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить сегодня, год назад, президентские выборы… И общество аплодисментами это восприняло бы. Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно. Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень", - заявил Лукашенко в понедельник в ходе "Большого разговора" организованного спустя ровно год после выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, коронавирус covid-19
11:55 09.08.2021
 
Лукашенко рассказал о предложении перенести президентские выборы 2020 года

Президент Белоруссии Лукашенко: в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса, но принять такое решение бы непорядочно и незаконно.
"Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить сегодня, год назад, президентские выборы… И общество аплодисментами это восприняло бы. Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно. Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень", - заявил Лукашенко в понедельник в ходе "Большого разговора" организованного спустя ровно год после выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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