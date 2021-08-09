https://ria.ru/20210809/vybory-1745015604.html

Лукашенко рассказал о предложении перенести президентские выборы 2020 года

Лукашенко рассказал о предложении перенести президентские выборы 2020 года - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко рассказал о предложении перенести президентские выборы 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса, но принять... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:55

2021-08-09T11:55

2021-08-09T11:55

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

кгб белоруссии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса, но принять такое решение бы непорядочно и незаконно."Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить сегодня, год назад, президентские выборы… И общество аплодисментами это восприняло бы. Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно. Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень", - заявил Лукашенко в понедельник в ходе "Большого разговора" организованного спустя ровно год после выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, коронавирус covid-19