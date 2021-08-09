https://ria.ru/20210809/vybory-1745014783.html

Элла Памфилова: число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным

Элла Памфилова: число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным - РИА Новости, 09.08.2021

Элла Памфилова: число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в разгар избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва рассказала РИА Новости, как в условиях... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:00

2021-08-09T12:00

2021-08-09T12:26

интервью

госдума рф

цик рф

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в разгар избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва рассказала РИА Новости, как в условиях продолжающейся пандемии будет обеспечена санитарно-эпидемическая безопасность при голосовании, сколько наблюдателей смогут буквально в круглосуточном дозоре следить за процессом волеизъявления граждан, как относится к отказу миссии БДИПЧ ОБСЕ приезжать на выборы, что думает о явке и кандидатах, забывающих не только о судимости, но и собственных детях, и почему не исключает попытки дискредитировать выборы.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.– Элла Александровна, помните, на одном из недавних заседаний ЦИК глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о рекомендации санитарного ведомства – 100% вакцинации всех, кто находится на избирательном участке длительное время. Означает ли это, что к работе на избирательных участках привлекать будут только вакцинированных членов комиссии и наблюдателей? А если наблюдатель не привит, то как с этим быть?– Пока у нас, как сказал президент, вакцинация – дело добровольное. И мы исходим именно из этого принципа, что вакцинация – дело добровольное. Но с учетом той важной миссии, которую будут осуществлять члены избирательных комиссий, и рекомендаций Роспотребнадзора, подчеркну это рекомендации, мы, конечно, делаем все возможное, включая систематические убеждения и объяснения, какую ответственность несем за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников избирательного процесса. Мы методично и последовательно, на протяжении уже нескольких месяцев работаем на то, чтобы максимальное количество наших членов избирательных комиссий были вакцинированы, если на то нет противопоказаний. Такая работа идет, и идет довольно успешно.Мы работаем и с партиями, поскольку у нас в состав комиссий входят представители всех действующих партий, чтобы они тоже убеждали вакцинироваться тех, кого делегировали в комиссии, если нет противопоказаний. Мы работаем и с наблюдательским сообществом. И я надеюсь, с учетом той интенсивной компании по вакцинации, которая идет в стране, что у нас подавляющее большинство членов комиссий будут вакцинированы. Что касается остальных, мы продумываем дополнительные меры, включая ПЦР-тесты непосредственно перед днями голосования.Тот комплекс мер, который мы применяем уже вкупе с традиционными – обязательное ношение масок, санитайзеры, дистанция, рассредоточение избирателей во времени и пространстве, разведение потоков избирателей, бесконтактное информирование, защитные экраны и многое другое – будут способствовать обеспечению максимальной санитарной эпидемиологической безопасности для все участников избирательного процесса. И, конечно, в первую очередь, для избирателей.– А скажите, пожалуйста, в этой связи возможно ли ограничение по количеству наблюдателей на участках?– Еще раз подчеркну – единственное возможное ограничение обусловлено требованиями по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе и для наблюдателей – в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Исходим из этого, но одновременно создаем все условия для того, чтобы у наблюдательского сообщества были полноценные возможности для обеспечения непрерывного наблюдения в течение трех суток, сменяя друг друга на основе гибкого графика, удобного для каждого наблюдателя. С этим мы справимся, учитывая и активную вакцинацию, в том числе и среди наблюдателей, и ПЦР-тесты, и весь комплекс противоэпидемиологических мер. Не здесь проблема – проблема в том, чтобы наблюдателей было достаточно, поскольку не все партии, к сожалению, могут обеспечить то количество наблюдателей, которое необходимо…Важно, чтобы каждый кандидат-одномандатник, партии, участвующие у нас на федеральных выборах – мы заверили списки 15-ти партий, регистрацию прошли уже 11 – готовили наблюдателей, если они хотят быть уверенными в достоверности их результатов. И, конечно, тут огромным подспорьем является институт общественного наблюдения, введенный в 2018 году.Мы надеемся, что на этой федеральной кампании в общей сложности может быть до 500 тысяч наблюдателей – от партий, одномандатников, общественных наблюдателей. Если будет так, как мы рассчитываем, все участки будут охвачены наблюдателями, но при этом, еще раз повторю, будут соблюдены все меры по противопандемической безопасности.К сожалению, некоторые политики и обозреватели спекулируют на теме трехдневного голосования, что оно, якобы, априори способствует фальсификациям. Это чистой воды лукавство или нежелание предметно ознакомиться с теми мерами, которые предлагаются ЦИК для недопущения каких-либо нарушений. Для того, чтобы ни у кого не было сомнений, у каждого кандидата будет возможность направить своих наблюдателей, которые смогут друг друга взаимозаменять, исходя из того, как им удобно. В том числе гарантируем содействие организации "живого" наблюдения и в ночное время, если у кого-то есть какие-то сомнения в том, каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней. Мы настолько проработали вопросы безопасности хранения бюллетеней, что там не то, что мышка не проскочит – комар не пролетит…Мы столько степеней защиты предусмотрели, что никаких сомнений в том, как хранятся бюллетени, что кто-то может вмешаться каким-то образом, не должно остаться. Самым недоверчивым кандидатам мы предоставляем возможность хоть на круглосуточное дежурство посадить своих наблюдателей рядом с помещениями хранения бюллетеней, если им вдруг окажется мало довольно широко предоставленных возможностей круглосуточного видеонаблюдения.– Ночной дозор?– Похоже! Никто из нас не заинтересован в том, чтобы достоверность результатов и легитимность выборов подвергались сомнению. Мы предусмотрели для этого все необходимые меры, которые требуются.В чем существенное отличие этой кампании от всех предыдущих? Есть целый ряд как внешних, так и внутренних факторов. Во– первых, кампания проходит в условиях пандемии, и, как следствие, в течение трех дней. Некоторые наши оппоненты, противники трехдневного голосования говорят: а нужны ли выборы, если все так плохо? Отложите выборы, перенесите их. Но тогда возникает вопрос, а насколько? Кто может ответить на вопрос, сколько будет длиться эта пандемия? С какой интенсивностью, разновидностью и периодичностью она будет продолжаться? Ну, тогда давайте вообще заморозим все жизненно важные процессы: и общественно-политические, и социальные, и экономические, и культурные, и гуманитарные, и спортивные, и так далее. Это возможно? Нет. Значит, мы должны адаптироваться к этой, я бы сказала, беде, что свалилась на человечество в виде непредсказуемой пандемии, чтобы в стране функционировали все важные институты и системы жизнеобеспечения, жизнь не замирала. Именно поэтому мы выбрали оптимальный вариант проведения выборов – трехдневное голосование, которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность, но в то же время и расширяет возможности граждан.Во-вторых, обострились внешние неблагоприятные факторы: ряд стран Запада "назначили" Россию буквально своим врагом, противником, от которого, якобы, для них исходит основная угроза. Нас продолжают душить санкциями, НАТО всё ближе подступает к нашим границам, и практически во всём плохом, что происходит в мире, обвиняют Россию. Фактически, основная "вина" России в том, что она отстаивает свое право на независимую от внешнего диктата политику, исходя из своих национальных интересов. Конфликт все более выходит на уровень мировоззренческого противостояния, и во всех этих битвах выборы становятся одной из основных мишеней. Кампания по их дискредитации началась задолго до грядущего сентября, и только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает.В-третьих, предстоящая кампания отличается еще и тем, что несмотря на все сложности, нам за прошедшие годы удалось вывести избирательную систему на совершенно иной качественный уровень, просто скачок огромный сделали, и по многим параметрам прецедентов в мире нет. У нас одна из самых открытых и прозрачных избирательных систем в мире. Наше увлечение цифровизацией – это не самоцель. Именно то, что мы стали использовать QR-кодирование, позволило нам протоколы вводить в десятки раз быстрее, чем раньше в ГАС "Выборы". Мы практически полностью поставили преграду на повторном ведении протоколов, исключив вопрос фальсификаций, связанных с протоколами, потому что тут же итоговые данные любые наблюдатели, члены комиссий от партий могут отсканировать на свои телефоны при помощи QR-кодов.Мобильный избиратель, дистанционное электронное голосование, электронный сбор подписей, их проверка с помощью искусственного интеллекта, цифровые сервисы со всей необходимой информацией о выборах для всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, СМИ и избирательных комиссий; онлайн трансляция в прямом эфире явки и подсчета голосов; уникальный информационно-справочный центр, который обрабатывает огромное количество звонков в любое время суток, от Камчатки до Калининграда могут позвонить наши избиратели. Создана система оперативного реагирования на какие-то проблемы, которые возникают. В информационно-справочном центре также во время голосования работают каналы правовой и психологической помощи членам избирательных комиссий, чтобы обеспечить их стрессоустойчивость, поскольку мы ожидаем разного рода провокаций, попыток дискредитации их работы.Мы выводим на иной качественный уровень процесс видеоконтроля, видеонаблюдения, который в общей сложности охватит 96% избирательных участков, на которых потенциально могут проголосовать около 98% избирателей! Это комплексная система организации наблюдения, видеонаблюдения, видеофиксации, записи и перемотки видеокадров в целях предупреждения и выявления возможных нарушений, оперативной реакции на сообщения о нарушениях.В чем она заключается? Каждая партия имеет возможность направить наблюдателей на избирательные участки, где они могут воочию контролировать соблюдение процедур на избирательных участках. Одновременно, политические партии, их региональные отделения, кандидаты, выдвинутые по одномандатным округам, имеют возможность смотреть трансляцию видеоизображения с около 50 тысяч избирательных участков и территориальных комиссий, где будут голосовать около 85% избирателей. И при наличии сообщения о возможном нарушении на конкретном избирательном участке, политическая партия может на портале трансляций вернуться к этому сюжету, отмотать изображение и разобраться в ситуации. Далее к проверке привлекаются избирательные комиссии всех уровней, где будут сформированы рабочие группы по проверке сообщений, поступающих от политических партий и кандидатов.Также в каждом субъекте Российской Федерации общественными палатами будут оборудованы специальные центры общественного наблюдения, открытые для всех, кто хочет участвовать в видеонаблюдении. У каждого избирателя в России есть право видеонаблюдения, но есть и обязанность: если он хочет, чтобы от наблюдения был какой-то толк, он должен пройти минимальный какой-то ликбез, понимать, а что же происходит на участке, чтобы объективно и правильно давать оценку и комментировать, если произойдет какое-то нарушение. Пожалуйста, приходите в эти центры. Мы предполагаем сформировать в каждом регионе эти центры общественного наблюдения, во всех крупных городах.Это будет не просто созерцание, лежа на диване, бессмысленное и непродуктивное, а ответственное квалифицированное видеонаблюдение заинтересованных в честности и достоверности проведения голосования экспертов, наблюдателей, избирателей.– Вы сказали, что ожидаете большое количество провокаций. Это какие-то конкретные сигналы уже к вам поступали или же это просто ваша оценка текущей ситуации?– Это не сигналы, это опыт, накопленный за предыдущие кампании, и прогноз на основе мониторинга текущей ситуации. Последние годы мы работаем в атмосфере бесконечных информационных войн и разного рода киберактивности. Изготавливается в разных видах – от видео до заметок в соцсетях – сознательно искаженная или недостоверная информация, направленная на формирование негативного мнения о выборах. Причем сейчас это делается более тонко: наряду с грубым враньем фабрикуют в виде полуправды с хорошо продуманным ядовитым "хвостиком" изощренную ложь или клевету… Очевидно, что интенсивность всякого рода попыток дискредитировать эти выборы будет, конечно, беспрецедентная. Но я уверена, что мы с этим справимся. Нам за эти годы удалось накопить огромный опыт. Наша система сейчас не имеет аналогов в мире по целому ряду параметров.– На предыдущих выборах вы достаточно жестко боролись с применением административного ресурса…– И я хочу сказать, что именно это и дает результаты – то, что мы последовательно на протяжении этих пяти лет очень принципиально к этому относились. Мы очень хорошо очистили от этого систему. Причем и внешне, и внутренне. У нас даже принцип формирования комиссий предусматривает внутренний перекрестный самоконтроль. Не менее половины членов комиссии формируются из представителей всех действующих партий, и партиям в вопросах направления в комиссии своих представителей законом отдается приоритет. При этом количество государственных и муниципальных служащих в составе комиссии не должно превышать 50%. За прошедшие годы мы снизили этот показатель кардинально, аналогов в мире найти сложно. В ряде европейских стран эти функции вообще возложены на то или иное государственное ведомство или муниципальные службы. В наших же региональных и территориальных комиссиях сейчас не более четверти государственных или муниципальных служащих. А в почти 100 тысячах участковых комиссиях их менее 6%! Это наилучшим образом иллюстрирует успешную минимизацию внутреннего админресурса.А существенному снижению применения внешнего админресурса способствовало законодательно оформленное ужесточение, вплоть до уголовного, наказание за сговор и организацию разного рода нарушений во время выборов.Не скажу, что мы все проблемы решили. Например, далеко не всегда наступает неотвратимость наказания, поскольку довести до судебного решения и вынесения приговора в первую очередь, именно организаторов искажения результатов голосования, а не тех, кого заставляют идти на это, удается довольно редко. В основном, все заканчивается наказанием "стрелочников", поскольку местные правоохранительные органы нередко предпочитают закрывать глаза на неправомерные действия местечковых влиятельных "элит", которые уверены, что им все сойдет с рук. С этим мы боремся все последние годы. И, надо сказать, существенно продвинулись в этом вопросе. Одной из самых эффективных мер является оперативный выезд в регион, где происходит предполагаемое нарушение, так называемых "троек": членов ЦИК совместно с представителями Генпрокуратуры и МВД. В результате всего широкого набора мер по профилактике и недопущению нарушений их стало на порядок меньше, но при этом степень их выявляемости благодаря прозрачности избирательной системы стала на порядок больше.– Какая сейчас ситуация по международным наблюдателям? Приедут ли, из каких стран? Какая ситуация с США?– Мы, как и прежде, максимально открыты, и обеспечим со своей стороны все необходимые условия для полноценной работы всех международных наблюдателей, но при этом пандемия вносит свои коррективы. Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность всех участников выборов, весь избирательный процесс в условиях пандемии мы организуем в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Это в равной степени касается и международных миссий по наблюдению. Вы знаете, что мы всегда были максимально открыты. Мы и сейчас максимально открыты, поэтому направили приглашения в БДИПЧ ОБСЕ и нашим партнерам по двустороннему сотрудничеству. Федеральное собрание направило приглашения в ПАСЕ, в парламентскую ассамблею ОБСЕ, МИД – в СНГ, ШОС, БРИКС и другие. От многих уже получили положительные отклики за исключением БДИПЧ ОБСЕ. Их не устроил предложенный Россией по причине пандемии ограниченный формат, который в равной степени коснулся всех международных миссий, а не только БДИПЧ ОБСЕ. ЦИК сожалеет по этому поводу, поскольку мы признаем важность этой миссии. При этом трудно понять логику отказа. Ведь в течение последних полутора лет именно в таком формате направлялись миссии БДИПЧ ОБСЕ во все страны, которые , как и Россия, борются с пандемией. Применяемый БДИПЧ ОБСЕ алгоритм ограниченного мониторинга с учетом пандемии не помешал им в то же время сделать полноценные выводы о том, как проходили выборы в ряде стран. Непонятно, почему именно Россия выпала из этого алгоритма. Для БДИПЧ это не первый случай отмены наблюдения за выборами в России. Так было в 2007 году, хотя в своих нынешних заявлениях Бюро обходит этот факт, говоря, что за последние 30 лет наблюдатели БДИПЧ присутствовали на всех российских выборах. Кстати, и в 2007 году, и сейчас причиной отказа БДИПЧ стала численность миссии, но это совсем другая история, поскольку нынешний ограниченный формат, предложенный МИД на основании позиции Роспотребнадзора связан исключительно с беспрецедентной по масштабам пандемией.Надеюсь, что международное наблюдение будет полноценным, ибо место наблюдателей от ОБСЕ займут наблюдатели из других международных миссий. Самая большая квота, отведенная ОБСЕ , будет заполнена другими наблюдательскими сообществами. И мы благодарим всех, кто с пониманием отнесся к определенным ограничениям, связанным исключительно с пандемией – других ограничений у нас нет – и принял наше приглашение.– Политологи, социологи выявляют некую тенденцию снижения интереса избирателей к выборам, в частности один из последних опросов ВЦИОМ демонстрировал такие данные. Снижение небольшое, но оно заметное. Вы как председатель ЦИК какую ставите планку, чтобы назвать выборы успешными, с точки зрения явки? Согласны ли вы с тем, что сейчас, может быть из-за пандемии, избиратель потерял тот интерес, который был раньше в целом у российского избирателя к выборам?– Не считаю себя большим специалистом в сфере социологии, но полагаю, что по-разному можно интерпретировать эти данные, исходя из целого ряда факторов. Наш опыт и мониторинг избирательного процесса позволяют предположить, что чем ближе дни голосования, тем более будет повышаться интерес к выборам. Сейчас мы еще проходим стадию регистрации кандидатов, но уже могу твердо сказать, что конкуренция среди кандидатов, представляющих практически весь политический спектр страны, будет довольно высокой. А это во многом и предопределяет интерес к выборам со стороны избирателей.Наша задача – максимально информировать людей о выборах, предоставить им полноценную информацию о выборах, когда и какие кампании пройдут, рассказать о возможностях избирателей на голосовании. С учетом пандемии, мы фактически перешли на принцип бесконтактного информирования, у нас масса партнеров, и мы стараемся в доступной, понятной форме дать человеку полную информацию о предстоящих выборах. Сейчас, если вы зарегистрированы на Госуслугах, благодаря цифровым сервисам, которые мы сделали, можно зайти в свой личный кабинет и узнать все о выборах. То есть, фактически не выходя из дома или в транспорте, на работе, можно максимально подробно получить информацию о выборах.– Вы рассчитываете, что это повысит явку?– Мы не рассчитываем, не просчитываем, мы работаем на удобство избирателя, а уж он сам будет решать, как ему действовать. Задачи повысить явку у нас нет. На это есть политтехнологи, должны работать политики. У нас есть задача сделать процесс безопасным с точки зрения пандемии, максимально доступным, удобным, и самое главное, чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов, чтобы процесс был прозрачным. Это мы и делаем.Конечно, за счет удобства, расширения пространственных и временных возможностей для голосования в результате применения "мобильного избирателя" и возможности проголосовать в один из трех дней, явка, может и повыситьсяОпосредованно, конечно, на явку работает дистанционное электронное голосование, которое пока мы применяем в ограниченных масштабах. Огромный пласт людей, которые раньше не ходили на выборы, им было неинтересно, а сейчас идут, особенно молодежь, потому что появилась современная удобная форма голосования. Это им интересно, они участвуют в наших тренировках, они участвуют в процессе обсуждения. Это тоже дополнительный фактор, который вызывает интерес к выборам.Где-то уже к концу августа, полагаю, интерес уже будет существенно выше, тем более с 21 августа начнется агитационная кампания – самая активная и яркая фаза выборов. И я полагаю, что это тоже даст свои результаты.– Не считаете ли вы, что необходимо вернуться к вопросу о минимальном пороге явки, чтобы считать выборы состоявшимися?– Нет, я так не считаю. Да, есть страны, где голосование, участие в выборах является обязательным, и обществом это принимается. Но в России, я полагаю, что это не приживется. У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект. Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения. Поэтому я полагаю, что в России это бесперспективно.А чувство ответственности и обязанности приходит вместе со зрелостью общества – чем больше у людей возникает убежденности, что от них многое зависит, тем больше желание участвовать в жизни своего поселка, своего города, региона, страны, в формировании системы управления. Об этом должны думать наши чиновники, политики и депутаты всех уровней, неформально реагировать на проблемы людей, быть с ними в постоянном уважительном контакте и диалоге. И не просыпаться, когда выборы на носу, а работать каждый день, круглогодично. Должна быть обратная связь на основе понимания и сочувствия к бедам и чаяниям людей...У нас обостренное чувство несправедливости, не только социальной, но и правовой. И чем больше мы будем избавляться от этого чванства, равнодушия, безответственности разного рода руководителей, тем больше у людей будет возникать ощущение, что их голос очень значим, что от них очень многое зависит. Этот процесс трудный, не быстрый, но мы постепенно, шаг за шагом продвигаемся к осознанию важности личного участия в формировании политической жизни страны.– Насколько партии, на ваш взгляд подготовились к этапу выдвижения кандидатов, регистрации списков?– Мы много сил потратили на то, чтобы партии хорошо подготовились. Перед выборами провели с ними ряд обучающих семинаров. Мы старались, исходя из того, что меняется законодательство, их обучать, чтобы правильно подготовили документы на кандидатов, ответственно подошли ко всем избирательным процедурам. Максимально внимательно, доброжелательно наши сотрудники относились к приему документов. Пришлось около двух сотен тысяч страниц сведений о кандидатах тщательно проработать. А это же не просто страницы, это данные, которые надо было проверить, начиная от паспортных данных кандидата, заканчивая правильностью написания фамилии. Это огромный труд. И мы видим, что наши усилия прошли не даром, большинство партий лучше подготовились к выборам, чем в прошлую кампанию. Были, конечно, эксцессы, например, некоторые кандидаты забыли, что у них дети есть, и не указали их, кто-то забыл про судимость и про свои иностранные активы. Все это было, но не в таких масштабах, как ранее…– Вы уже упомянули комплекс автоматизированной проверки подписных листов, который в этом году впервые применяется, можно ли уже говорить, насколько он оказался успешен в применении? Повышает ли он, на ваш взгляд, доверие к процедуре проверки подписей?– По мнению подавляющего большинства экспертов, наших коллег, этот механизм повышает доверие. Мы обеспечили этими сканерами все регионы. Мы видим, в каких регионах с энтузиазмом к этому относятся, а кто мудрит... И мы уже сразу более пристальное внимание уделяем. Эти сканеры позволяют быстрее и более качественно проверить подписные листы, исключить субъективный человеческий фактор, произвольное толкование в зависимости от политической конъюнктуры. Но это не значит, что машина все решает, есть рабочая группа, которая рассматривает все многочисленные аспекты, готовит рекомендации для избирательных комиссий. А автоматизированный комплекс – это большая помощь в объективной проверке, ведь машину не обманешь. Мы видим, как тот или иной регион относится к тому, чтобы использовать этот новый вид искусственного интеллекта, который работает, в первую очередь, на избирателя, потому что это позволяет объективно оценить подготовку кандидатов к выборам.– Можете назвать регионы, которые мудрят или с энтузиазмом работают с новой системой?– Пока не буду. Мы сейчас не должны своими высказываниями априори давать оценку. Избирательных "цыпляток" по осени считают. Посмотрим, как те или иные регионы, наши комиссии отработают в целом.– Кандидат, у которого был громкий отказ в регистрации, Павел Грудинин, сейчас обжалует отказ в регистрации в суде. Нужны ли изменения в закон, чтобы избежать таких ситуаций при регистрации, как сложилась у него?– Закон все четко предусмотрел, поэтому я не хочу комментировать эту ситуацию до решения суда. А вот после решения суда у нас есть, что ответить и как прокомментировать, сейчас мы от этого воздерживаемся. Мы держим уверенное спокойствие, несмотря на недостойные, неприличные истерики некоторых политиков, на которых у нас есть все основания подать в суд за вранье, клевету и оскорбления. Но мы считаем ниже своего достоинства опускаться до их уровня.Если взять все пять лет нашей работы, сколько было истерик, нападок на нас, когда нас обвиняли, что кого-то не допустили, оппозицию обидели, грозили дойти до ЕСПЧ, но за эти пять лет никто из тех, кто громко кричал и спекулировал на этой теме, не выиграл ни одного судебного процесса. Некоторые пошумели-пошумели и даже не потрудились пойти в суд, если считали, что они неправы. И уж тем более никто не дошел до ЕСПЧ. Мы строго придерживаемся действующих законов, несмотря на все информационное давление и прочую шумиху. Никто нас не может обвинить в том, что мы нарушили закон.– По новому закону некоторые СМИ признаны иностранными агентами, так же, как и отдельные журналисты признаются иностранными агентами. Скоро открывается аккредитация в информационный центр ЦИК, сейчас открыта аккредитация СМИ на избирательные участки. Будет ли ЦИК как-то ограничивать работу журналистов или СМИ, которые признаны иностранными агентами?– Хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно либеральная аккредитация, то есть уведомительный принцип сохранился полностью, никаких ограничений в отношении представителей СМИ у нас не вводится. Упорядочиваются некоторые вещи, чтобы журналисты, исходя из уведомительного принципа, имели право присутствовать на участках. Мы в этом очень заинтересованы, потому что журналисты– наши партнеры в том, чтобы выборы освещались максимально объективно. Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ , работать, освещать то, что происходит на участках. Единственное, в соответствии с законом, они должны маркировать материалы, то есть указывать, что они являются иностранными агентами. Но это выходит за рамки нашей компетенции. По нашей компетенции никаких дополнительных ограничительных мер в отношении них мы не применяем.– Сейчас принят закон, который запрещает причастным к экстремистской деятельности гражданам идти на выборы любых уровней. Как проходит проверка кандидатов, как вы определяете, не был ли причастен человек к такой деятельности?– Это новый, довольно сложный процесс, обусловленный принятыми недавно законодательными нормами, по ряду аспектов выходящий за рамки компетенции непосредственно избирательных комиссий. Действуя строго по закону, мы заверяем списки кандидатов и направляем запросы в соответствующие ведомства: в МВД – по судимостям и экстремизму, по зарубежным активам – в Генпрокуратуру, по иностранным агентам – в Минюст и так далее. Ведомства нам дают официальную информацию, и мы в зависимости от их выводов и заключений должны принять решение или о регистрации или об отказе в регистрации кандидатом. Сами мы не обладаем правом проводить следственные мероприятия или проводить экспертизу представленных соответствующим ведомством материалов. Для этого есть суд, и если претендент на кандидатство полагает, что ему отказали в регистрации как кандидата безосновательно, то он может подать на нас в суд. Мы действуем строго по закону, так же, как и в отношении Грудинина: нам генеральная прокуратура представила свое заключение, что у него есть зарубежные активы, и в соответствии с этим мы были обязаны его снять с регистрации.Какого мы мнения о миллиардере, который много лет подряд выводил в грязные офшоры миллиарды, чтобы не платить в родной стране налоги, на которые можно было бы построить не одну образцово-показательную школу в его "совхозе" – в данном случае не имеет никакого значения. Какая к нам может быть претензия? Если кандидат или партия, которая представляет его, полагает, что информация, которую нам дало ведомство, не отвечает действительности, тогда их право обратиться в суд. И уже суд имеет возможность провести дополнительное расследование, привлечь все необходимые ведомства, чтобы определить, насколько тот вывод, на основании которого мы обязаны были принять такое решение, обоснован.– Если говорить о голосовании россиян за рубежом, то может быть там стоит проводить голосование в дистанционном формате с учетом той же пандемии? Ведь на страну может быть один участок, а человек может проживать в другом городе, откуда неудобно добираться?– Это очень сложный вопрос. Если гражданин РФ имеет верифицированную запись на Едином портале государственных услуг и зарегистрирован в одном из тех семи регионов, где будет проводиться дистанционное голосование, то он может проголосовать из любой точки мира. Есть только одно условие – там должен быть интернет.Что касается наших соотечественников, которые сохраняют российское гражданство, но по разным причинам живут за рубежом, то здесь все сложнее. Во-первых, ни у кого нет точной информации о количестве таких граждан. Кто-то уехал 20 лет назад и уже давно имеет второе гражданство. Есть те, кто стоит на учете в наших консульских учреждениях – это примерно два миллиона человек. По разным подсчетам наших соотечественников, проживающих в других странах много лет, но не утративших российского гражданства, может быть порядка 10 миллионов и более. Применить в отношении них электронное голосование практически невозможно, поскольку у них может не быть постоянного места жительства в России, и они не зарегистрированы на Госуслугах. Но для них у нас предусмотрена самая либеральная система – действует уведомительный принцип. Они могут проголосовать, просто придя в ближайшее консульство. Это одна из самых свободных систем волеизъявления в мире. Кое-кто попытался ею злоупотребить, проголосовать дважды, за что получил уголовное наказание. И хотя у нас действует презумпция доверия по отношению к добросовестным избирателям, мы предприняли ряд мер, направленных на то, чтобы попытки подобных провокаций дорого обошлись бы провокаторам.– Есть ли какие-то сложности, в том числе из-за пандемии, с открытием участков за рубежом?– У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена – там сейчас война идет, Ливии и Грузии. Но те, кто в Грузии живет, могут проголосовать в соседних странах. На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик (ДНР и ЛНР) никаких избирательных участков нет, там голосования не будет. Но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, у них есть возможность приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале Госуслуг.– Во время предыдущей президентской кампании возникли ситуации, когда не все кандидаты лично присутствовали на дебатах, многих не устраивал формат дебатов. Тогда ЦИК пытался примирить кандидатов. В этот раз таких ситуаций не опасаетесь? Не планируете представить свои предложения по формату проведения дебатов? Может быть какие-то соглашения с каналами?– Мы тогда просто добровольно пытались как-то помочь кандидатам, когда они никак не могли между собой договориться, но определять формат дебатов – не наша компетенция, не наши полномочия. Мы обязаны следить за тем, чтобы кандидатам предоставлялось равное время в эфире, чтобы соблюдался закон. Время предоставляется в прайм-тайм на всех федеральных каналах, также и на региональных. Это все мы отслеживаем. Каким образом организовывать дебаты – это привилегия самих каналов, во многом это зависит от того, как сами кандидаты между собой договорятся. Это вопросы зрелости, договороспособности, умения идти на компромиссы для того, чтобы выигрывал наш зритель, наш избиратель. Заниматься этим вопросом мы не будем, нам хватило того, что наше доброе желание в интересах избирателей хоть как-то найти компромиссы столкнулось в прошлый раз с тем, что каждый встал в позу, а мы вынуждены были кого-то увещевать, уговаривать. Я думаю, что это непозволительная роскошь для ЦИК, тем более, что у нас более, чем достаточно работы, и наше время тратить на это мы не будем.– В сентябре запланирована вторая тренировка дистанционного электронного голосования с участием избирателей, как она будет проходить? Будет ли она проходить по московскому пути, когда есть конкретный вопрос, и люди могут выразить свое мнение по нему?– Не совсем, пока рано говорить в деталях о предстоящей тренировке. Мы в этот раз, проводя первую тренировку, пошли на усложнение – максимально нагрузили систему, она показала очень большой запас прочности, поэтому будем использовать возможности дистанционного голосования не на одних выборах, как раньше, а на всех видах выборов, которые проходят в семи регионах, где будет применяться электронное голосование. Также 16 сентября предполагается тренировка с участием партий и кандидатов по применению видеонаблюдения, чтобы отработать все механизмы, чтобы не было никаких сбоев. Каждому участнику будет выдан аккаунт, и у него будет еще возможность перемотки записи, если какой-то момент вызовет подозрение в возможном нарушении. Мы проверим работу системы видеонаблюдения, чтобы уже к самим выборам все участники избирательного процесса, включая активных избирателей, кто захочет быть наблюдателем, смогли освоить принципы работы и полноценно наблюдать во время трехдневного голосования.

https://ria.ru/20210716/mery-1741545779.html

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744597798.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/obse-1744460128.html

https://ria.ru/20210802/golosovanie-1743928318.html

https://ria.ru/20210801/vybory-1743865688.html

https://ria.ru/20210806/vybory-1744659251.html

https://ria.ru/20210730/golosovanie-1743617846.html

https://ria.ru/20210618/vybory-1737559529.html

https://ria.ru/20210803/tsik-1744187256.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/putin-1735618786.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/vybory-1744273425.html

https://ria.ru/20210802/vybory-1744005463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия