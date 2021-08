https://ria.ru/20210809/vybory-1745000383.html

Памфилова прокомментировала решение ЦИК снять Грудинина с выборов

Памфилова прокомментировала решение ЦИК снять Грудинина с выборов - РИА Новости, 09.08.2021

Памфилова прокомментировала решение ЦИК снять Грудинина с выборов

ЦИК РФ не дает оценку действиям снятого с выборов кандидата от КПРФ директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, решение о снятии было принято строго в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:30

2021-08-09T10:30

2021-08-09T12:06

политика

белиз

генеральная прокуратура рф

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497618_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_a156fd3e49bbed1b1fa4635f54cfc969.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ЦИК РФ не дает оценку действиям снятого с выборов кандидата от КПРФ директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, решение о снятии было принято строго в соответствии с законом, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РИА Новости."Какого мы мнения о миллиардере, который много лет подряд выводил в грязные офшоры миллиарды, чтобы не платить в родной стране налоги, на которые можно было бы построить не одну образцово-показательную школу в его "совхозе" - в данном случае не имеет никакого значения. Какая к нам может быть претензия?" - сказала она.Памфилова отметила, что если кандидат или партия, которая представляет его, полагает, что информация, которую представила Генпрокуратура, не отвечает действительности, у них есть право обратиться в суд. Суд имеет возможность провести дополнительное расследование, привлечь все необходимые ведомства, чтобы определить, насколько было обосновано решение ЦИКа о снятии кандидата, добавила она."Мы действуем строго по закону, так же, как и в отношении Грудинина: нам Генеральная прокуратура представила своё заключение, что у него есть зарубежные активы, и в соответствии с этим мы были обязаны его снять с регистрации", - подчеркнула Памфилова.Говоря о самой процедуре, Памфилова отметила, что это новый, довольно сложный процесс, обусловленный принятыми недавно законодательными нормами, по ряду аспектов выходящий за рамки компетенции непосредственно избирательных комиссий."Действуя строго по закону, мы заверяем списки кандидатов и направляем запросы в соответствующие ведомства – в МВД – по судимостям и экстремизму, по зарубежным активам – в Генпрокуратуру, по иностранным агентам – в Минюст и так далее. Ведомства нам дают официальную информацию, и мы, в зависимости от их выводов и заключений должны принять решение или о регистрации или об отказе в регистрации кандидатом", - сказала глава ЦИК РФ."Сами мы не обладаем правом проводить следственные мероприятия или проводить экспертизу представленным соответствующим ведомством материалам. Для этого есть суд, и если претендент на кандидатство полагает, что ему отказали в регистрации, как кандидата безосновательно, то он может подать на нас в суд", - добавила Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.КПРФ подала жалобу в Верховный суд. Согласно сообщению на портале КПРФ, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ".Отмечается, что прокуратура получила сведения от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html

https://ria.ru/20210725/zhirinovskiy-1742813923.html

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742680975.html

белиз

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белиз, генеральная прокуратура рф, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия