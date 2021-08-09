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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210809/vuz-1745013046.html
Вузам рекомендовали поощрить привитых сотрудников дополнительным выходным
Вузам рекомендовали поощрить привитых сотрудников дополнительным выходным - РИА Новости, 09.08.2021
Вузам рекомендовали поощрить привитых сотрудников дополнительным выходным
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам в случае принятия постановления главного санитарного врача субъекта о проведении вакцинации от... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:42
2021-08-09T11:42
распространение коронавируса
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам в случае принятия постановления главного санитарного врача субъекта о проведении вакцинации от коронавируса поощрить привившихся сотрудников, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."После принятия соответствующего постановления главного санитарного врача субъекта РФ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям организациям необходимо:... издать соответствующий приказ об организации проведения профилактических прививок, в котором будут указаны сведения о необходимости вакцинации, а также ее сроки, порядок сбора информации о работниках, прививших от коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Кроме того, в таком приказе должны быть указаны сведения о предоставлении мер поддержки работникам, привившимся от коронавируса - например, предоставление дополнительного дня отдыха после вакцинации. Также в документе должны быть прописаны положения о переводе на дистанционную работу или отстранении работника от работы с сохранением заработной платы или без ее сохранения.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html
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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:42 09.08.2021
 
Вузам рекомендовали поощрить привитых сотрудников дополнительным выходным

Минобрнауки рекомендовало вузам поощрить привитых сотрудников дополнительным выходным

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам в случае принятия постановления главного санитарного врача субъекта о проведении вакцинации от коронавируса поощрить привившихся сотрудников, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"После принятия соответствующего постановления главного санитарного врача субъекта РФ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям организациям необходимо:... издать соответствующий приказ об организации проведения профилактических прививок, в котором будут указаны сведения о необходимости вакцинации, а также ее сроки, порядок сбора информации о работниках, прививших от коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
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Кроме того, в таком приказе должны быть указаны сведения о предоставлении мер поддержки работникам, привившимся от коронавируса - например, предоставление дополнительного дня отдыха после вакцинации. Также в документе должны быть прописаны положения о переводе на дистанционную работу или отстранении работника от работы с сохранением заработной платы или без ее сохранения.
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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