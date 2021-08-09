https://ria.ru/20210809/vsu-1745124428.html
Зеленский назначил новых командующих ВСУ
Зеленский назначил новых командующих ВСУ - РИА Новости, 09.08.2021
Зеленский назначил новых командующих ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сменил ряд командующих Вооруженными силами Украины, сообщила пресс-служба офиса главы государства в понедельник. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T23:51
2021-08-09T23:51
2021-08-09T23:51
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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил ряд командующих Вооруженными силами Украины, сообщила пресс-служба офиса главы государства в понедельник."Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных Сил - генерал-майор Николай Олещук, командующего десантно-штурмовыми войсками - полковник Максим Миргородский… Также я согласовал, и приказом министра обороны были назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования "Запад" - полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба - полковник Владимир Коваль", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.Тексты подписанных указов также опубликованы на сайте офиса главы государства. Отмечается, что Олег Микац в 2014 году руководил обороной донецкого аэропорта.Отдельным указом Зеленский уволил Сергея Дроздова с должности командующего Воздушных сил Украины. Дроздов является подозреваемым в деле о катастрофе Ан-26 под Харьковом, которая произошла в сентябре 2020 года.Ранее президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Генштаба Сергея Корнийчука и командующего объединенными силами в Донбассе Владимира Кравченко. Их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк. Также своей должности лишился командующий десантно-штурмовыми войсками страны Евгений Мойсюк.Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак ранее ушел в отставку по инициативе главы государства, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный.
https://ria.ru/20210730/krivonos-1743690391.html
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в мире, справки, украина, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, андрей ковальчук, руслан хомчак
Зеленский назначил новых командующих ВСУ
Президент Владимир Зеленский назначил новых командующих Вооруженными силами Украины